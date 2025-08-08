Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’867 0.2%  SPI 16’566 0.0%  Dow 44’210 0.6%  DAX 24’163 -0.1%  Euro 0.9420 0.1%  EStoxx50 5’348 0.3%  Gold 3’398 0.0%  Bitcoin 94’070 -0.6%  Dollar 0.8074 0.1%  Öl 66.6 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Sandoz124359842Zurich Insurance1107539Novo Nordisk129508879
Top News
So viel Verlust hätte ein SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr bedeutet
Wie viel Gewinn ein Investment in Chainlink von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Trump reklamiert Bitcoin-Rallye für sich - Experten bleiben skeptisch
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Richemont-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten
Suche...
Plus500 Depot
08.08.2025 18:59:41

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

US-Regierung bereitet IPO von Fannie Mae und Freddie Mac vor - Kreise

Die US-Regierung unter Donald Trump bereitet den Verkauf von Aktien der Hypothekenriesen Fannie Mae und Freddie Mac vor. Nach Angaben informierter Personen könnte die Emission noch in diesem Jahr starten und der Regierung Einnahmen von rund 30 Milliarden Dollar bringen. Die von einigen Regierungsvertretern diskutierten Pläne könnten die beiden Unternehmen mit rund 500 Milliarden Dollar oder mehr bewerten und den Verkauf von 5 bis 15 Prozent ihrer Aktien beinhalten, sagten einige Informanten. Noch umstritten sei, ob die Hypothekenriesen als ein Konzern oder als zwei separate Unternehmen an die Börse gebracht werden sollten.

+++ Konjunkturdaten

Kanada Juli Erwerbsquote 65,2% (Juni: 65,4%)

Kanada Juli Erwerbsfähige -33.000 gg Juni

Kanada Juli Stundenlöhne +3,3% gg Vorjahr

Kanada Juli Beschäftigte PROGNOSE: +10.000

Kanada Juli Beschäftigte -40.800 gg Juni

Kanada Juli Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,0%

Kanada Juli Arbeitslosenquote 6,9% (Juni: 6,9%)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

16:09 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Broadcom, Intel, Nvidia
09:07 Marktüberblick: Allianz und Siemens nach Zahlen gesucht
06:12 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Mit Kursgewinnen in den August
07.08.25 Julius Bär: 10.10% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf BNP Paribas SA, UBS Group AG, ING Groep NV
07.08.25 Kommt die Harley wieder ins Rollen?
06.08.25 Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
03.08.25 Logo WHS Optionen screenen leicht gemacht! So finden Sie die besten Chancen in Sekunden
25.07.25 Nestlé drückt SMI ins Minus
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’338.47 19.43 BTHSYU
Short 12’595.28 13.54 SJXBGU
Short 13’037.18 8.98 UBSKMU
SMI-Kurs: 11’866.85 08.08.2025 17:31:04
Long 11’370.57 19.92 BZDS0U
Long 11’080.26 13.47 BNJS4U
Long 10’614.93 8.84 SSOMMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie fällt deutlich unter 1'700 Euro: Rheinmetall mit Umsatzwachstum - Marge aber unter Vorjahr
D-Wave Quantum-Aktie schliesst in Rot: D-Wave schockt mit deutlichem Verlust
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rheinmetall-Analyse: Rheinmetall-Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet
Amrize-Aktien nach Zahlen tiefrot
DroneShield-Aktie im Fokus: Können Rekordumsatz und geplante Produktionsausweitung weiter beflügeln?
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK letztlich in Rot: Analysten heben dennoch den Daumen
Ausblick: D-Wave Quantum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Novo Nordisk-Aktie dank Enttäuschung von Konkurrent Eli Lilly zweistellig im Plus
Zurich-Aktie leichter: Zurich schreibt im ersten Halbjahr erneut mehr Gewinn

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 32/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 32/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}