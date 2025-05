NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Die wichtigste Erkenntnis für Analyst Peter Clark sind die Buchungen für die Sommersaison, die leicht rückläufig vermeldet wurden. Wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, sei dies eine Wende im Vergleich zu den im Februar veröffentlichten Resultaten. Bessere Nachrichten von On The Beach aus Großbritannien suggerierten Marktanteilsverluste bei Tui. Der deutsche Reiseveranstalter wolle schließlich seine Marge verteidigen./rob/tih/mis;