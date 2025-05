NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,20 Euro belassen. Die Resultate des Touristikkonzerns seien unerwartet stark ausgefallen, schrieb Jaina Mistry in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Aktuell laufe es zwar weniger dynamisch, aber immer noch solide./rob/edh/mis;