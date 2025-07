ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui auf "Neutral" belassen. Tui sei im Reise- und Freizeitsektor eine der am stärksten leerverkauften Aktien, schrieb Jarrod Castle in seinem am Montag vorliegenden Sektorkommentar. Mit dem prozentualen Anteil der leer verkauften Aktien an der Gesamtzahl der handelbaren Anteilscheine lägen Tui hinter Whitbread und Juventus Turin auf Rang drei./bek/ag;