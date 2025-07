Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag in Rot

Am Donnerstag bewegt sich der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0.04 Prozent tiefer bei 30’929.18 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 318.632 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.083 Prozent auf 30’966.27 Punkte an der Kurstafel, nach 30’940.68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30’836.19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31’217.44 Punkten verzeichnete.

MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2.09 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30’483.50 Punkten. Der MDAX stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, bei 28’737.65 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2024, wies der MDAX einen Stand von 25’373.12 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 20.26 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 31’754.30 Punkten. Bei 23’135.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell AUTO1 (+ 3.05 Prozent auf 26.38 EUR), Nordex (+ 2.19 Prozent auf 21.46 EUR), HENSOLDT (+ 1.89 Prozent auf 94.40 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1.81 Prozent auf 67.50 EUR) und KION GROUP (+ 1.61 Prozent auf 53.65 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen thyssenkrupp (-3.26 Prozent auf 10.09 EUR), PUMA SE (-3.12 Prozent auf 18.81 EUR), EVOTEC SE (-3.09 Prozent auf 7.15 EUR), Delivery Hero (-2.47 Prozent auf 26.04 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2.34 Prozent auf 48.88 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5’318’532 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 29.825 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

2025 weist die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15.32 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

