Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagabend mit stabiler Tendenz

Kaum Bewegung liess sich um 20:26 Uhr bei der Trump Media Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 15,33 USD. Die Trump Media Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,59 USD. In der Spitze büsste die Trump Media Technology-Aktie bis auf 15,22 USD ein. Bei 15,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 547'809 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.11.2024 auf bis zu 45,76 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 198,60 Prozent zulegen. Am 31.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 0,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 01.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 880000,00 USD umgesetzt, gegenüber 840000,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Trump kündigt zusätzliche Zölle gegen Kanada an - Treffen mit Xi in den USA?

Darum ist Strategys Krypto-Strategie nicht für jedes Unternehmen zum Nachahmen geeignet

Wirtschaftsprofessor erwartet Stellenabbau wegen Trump-Zöllen