Trump Media Technology Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Trump Media Technology

Die Trump Media Technology-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 16,97 USD abwärts. Die Trump Media Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,95 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,34 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 587'640 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,68 USD) erklomm das Papier am 30.10.2024. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 68,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,42 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,11 Prozent.

Trump Media Technology liess sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüsst. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,76 Prozent auf 880000,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

