Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058

09.10.2025 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Trump Media Technology

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 16,97 USD.

Die Trump Media Technology-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 16,97 USD abwärts. Die Trump Media Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,95 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,34 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 587'640 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,68 USD) erklomm das Papier am 30.10.2024. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 68,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,42 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,11 Prozent.

Trump Media Technology liess sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüsst. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,76 Prozent auf 880000,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

