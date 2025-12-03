EQS-News: Diginex unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb der KI-Plattform Plan A (plana.earth), die unter anderem von Chloe, BMW, der Deutschen Bank, Visa und Trivago genutzt wird

EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Kooperation

Diginex unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb der KI-Plattform Plan A (plana.earth), die unter anderem von Chloe, BMW, der Deutschen Bank, Visa und Trivago genutzt wird



03.12.2025 / 18:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Diginex unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb der KI-Plattform Plan A (plana.earth), die unter anderem von Chloe, BMW, der Deutschen Bank, Visa und Trivago genutzt wird Transaktion zielt auf die Schaffung der weltweit umfassendsten KI-gestützten ESG- und CO2-Management-Plattform ab



LONDON, 3. Dezember 2025 – Diginex Limited (NASDAQ: DGNX), ein führender Anbieter von nachhaltigen RegTech- und Datenmanagement-Lösungen, vermeldet die Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung zur Übernahme von PlanA.earth GmbH („Plan A“) - einer der führenden KI-gestützten Plattformen für CO2-Bilanzierung und Dekarbonisierung in Europa. Mit dieser strategischen Transaktion, die vollständig in Aktien abgewickelt werden soll, entsteht eine leistungsstarke, integrierte End-to-End-Lösung für ESG- und Kohlenstoffmanagement. Damit können Unternehmen weltweit ihre Umweltauswirkungen messen, verwalten und sinnvoll reduzieren und gleichzeitig die steigenden Erwartungen ihrer Stakeholder erfüllen.



Die geplante Übernahme kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt, da der globale Markt für Kohlenstoffmanagement-Software aufgrund der regulatorischen Impulse durch die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) und den International Sustainability Standards Board (ISSB) einen Aufschwung erlebt. Der Markt, dessen Wert im Jahr 2025 auf etwa 16 Milliarden US-Dollar geschätzt wird und sich bis 2030 voraussichtlich auf 32 Milliarden US-Dollar verdoppeln wird (15 % CAGR), dürfte bis 2032 die Marke von 100 Milliarden US-Dollar überschreiten, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Scope-3-Transparenz, KI-gestützten Prognosen und prüfbaren Netto-Null-Pfaden. Die Absichtserklärung baut auf der jüngsten Expansion von Diginex auf, darunter die Übernahme von Matter DK ApS für fortschrittliche ESG-Analysen und strategische Partnerschaften mit führenden Beratungsunternehmen, sodass das kombinierte Unternehmen gut positioniert wäre, um diese Wachstumschance zu nutzen. Auf Pro-forma-Basis wird ab 2026 eine beschleunigte Umsatzsteigerung angestrebt, die durch Cross-Selling-Synergien und eine erweiterte Präsenz in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und anderen Regionen vorangetrieben wird.



„Diese Übernahme ist ein Meilenstein in unserer Mission, Nachhaltigkeit für Unternehmen einfach, umsetzbar und wertvoll zu machen“, sagte Miles Pelham, Chairman von Diginex. „Durch die Kombination der erstklassigen CO2-Bilanzierungs- und Dekarbonisierungs- Technologie von Plan A mit unserer diginexESG-Plattform und Tools für Transparenz in der Lieferkette wie diginexLUMEN bieten wir eine der umfassendsten ESG- und CO2-Management-Suiten, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Kunden profitieren von einer einzigen, nahtlosen Lösung, die komplexe Nachhaltigkeitsdaten in einen klaren strategischen Vorteil verwandelt.“



Plan A wurde 2017 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Berlin und bietet eine zertifizierte SaaS-Plattform, die mit dem Greenhouse Gas Protocol und der Science Based Targets Initiative (SBTi) konform ist. Plan A wird von 1.500 Kunden weltweit geschätzt, darunter Chloé, BMW, Deutsche Bank, Visa und Trivago, und bietet innovative KI-Lösungen wie Gaia AI, um die Berechnung von Scope 1-, 2- und 3-Emissionen zu optimieren, wissenschaftlich fundierte Zielsetzungen zu ermöglichen und Dekarbonisierungsstrategien voranzutreiben.



Das kombinierte Angebot umfasst die automatisierte Datenerfassung über flexible APIs, detaillierte Emissions-Dashboards und auditfähige Berichte. Diese tiefgreifende Integration erweitert die bestehenden Fähigkeiten von Diginex in den Bereichen Risikobewertung in der Lieferkette, Erfassung von Arbeitnehmermeinungen über diginexAPPRISE und KI-gestützte Beratungsdienste und schafft eine ganzheitliche Plattform, die die Dekarbonisierung über alle Betriebsabläufe und Wertschöpfungsketten hinweg vorantreibt.

Über Diginex

Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044), mit Hauptsitz in London, ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.



Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 19 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die „Global Reporting Initiative“), SASB (das „Sustainability Accounting Standards Board“) und TCFD (die „Task Force on Climate-related Financial Disclosures“). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com.

Über Plan A (plana.earth)

Plan A ist Europas führender Anbieter von Software für die CO2-Bilanzierung, Dekarbonisierung und ESG-Berichterstattung für Unternehmen. Die von TÜV Rheinland und B Corp zertifizierte KI-gestützte Plattform hilft Tausenden von Unternehmen dabei, ihr Emissionsmanagement zu automatisieren und wissenschaftlich fundierte Netto-Null-Ziele zu erreichen.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.plana.earth.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie “glaubt”, “hofft”, “erwartet”, “antizipiert”, “schätzt”, “projiziert”, “beabsichtigt”, “plant”, “wird”, “würde”, “sollte”, “könnte”, oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände oder an geänderte Erwartungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt die Anleger davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und ermutigt die Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC offengelegt werden.

Diginex

Investor Relations

Email: ir@diginex.com



IR Contact – Europa

Anna Höffken

Kirchhoff Consult

Tel: +49 (40) 609186-0

Email: diginex@kirchhoff.de



IR Contact – US

Jackson Lin

Lambert by LLYC

Tel: +1 (646) 717-4593

Email: jian.lin@llyc.global

