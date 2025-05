Trotz Paketboom: Luftfracht in Deutschland hinkt hinterher

FRANKFURT (awp international) - Die deutschen Flughäfen nehmen nach Ansicht des Branchenverbands BDL nicht ausreichend am weltweiten Boom der Luftfracht teil. Gründe seien mangelnde Flexibilität, hohe Kosten und fehlende Digitalisierung der Behörden, klagen BDL-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang und Fraport -Vorstand Pierre Dominique Prümm. Statt der globalen Steigerungsrate bei der Luftfracht von rund 11,3 Prozent habe es im vergangenen Jahr in Deutschland nur 1,8 Prozent mehr Ladevolumen gegeben. In den Folgejahren falle die Luftfracht hierzulande nach bisherigen Einschätzungen weiter zurück.

Unter anderem sei der Zoll nicht ausreichend auf die stetig steigende Zahl kleiner E-Commerce-Päckchen aus China vorbereitet, kritisiert Lang. Er sei überzeugt, dass auch andere Versandhändler die Logistikmethoden chinesischer Unternehmen wie Temu und Shein kopieren werden. "Das ist kein One-Hit-Wonder." Die schnelle Digitalisierung der Behörden sei daher existenziell und andere Länder nach seiner Einschätzung schneller bei der Beschaffung entsprechender Software.

Nur Zeit und Geld zählen

Sehr viel stärker als im Passagierbereich zählten bei der Fracht nur die ökonomischen Kriterien Zeit und Geld, erklärt Prümm. Schon kleine Änderungen brächten grosse Verschiebungen bei den Warenströmen. In den vergangenen Jahren hätten die deutschen Flughäfen massiv Geschäft an westeuropäische Flughäfen wie Luxemburg, Brüssel und Lüttich verloren. Deutsche Luftfracht werde zudem zunehmend über Drehkreuze im Mittleren Osten verschickt. Bereits im vergangenen Jahr habe Frankfurt seinen Spitzenplatz als grösster europäischer Umschlagplatz für Luftfracht an Istanbul verloren.

Der BDL fordert wie im Passagierverkehr deutlich geringere Standortkosten - beispielsweise bei der Flugsicherung, deren Gebühren sich seit 2019 verdoppelt hätten. Auch müsse die Einführung von Bio-Kerosin über verbindliche Beimischungsquoten wettbewerbsneutral gestaltet werden. Luftsicherheitsstandards sowie europaweite Zollvorschriften müssten einheitlich und vereinfacht umgesetzt werden. Mit entsprechenden Details wolle man auf die Bundesministerien zugehen, kündigen Lang und Prümm an.

Der Verband spricht sich auch gegen weitere Beschränkungen der bestehenden Betriebszeiten an den Flughäfen aus. Neben Frankfurt sind Leipzig-Halle und Köln-Bonn bedeutende Umschlagplätze für Luftfracht./ceb/DP/jha