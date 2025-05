NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Underperform" belassen. Nach dem ersten Quartal bleibe Fraport bei seinen Jahreszielen, aber es sei auch Gegenwind durch höhere Kosten spürbar geworden, schrieb Graham Hunt in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das mache 2025 etwas knifflig. Der Sommer-Reiseverkehr dürfte schlechter laufen als am Markt./rob/ajx/ag;