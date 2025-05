FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktie von Fraport in ihre "Equity Long Ideas"-Liste besonders aussichtsreicher Werte aufgenommen. Die Einstufung lautet weiterhin "Kaufen" mit einem unveränderten fairen Wert von 68 Euro je Aktie. Dirk Schlamp begründete die Entscheidung am Freitag mit der anhaltend robusten Nachfrage im Flugreiseverkehr, insbesondere im touristischen Segment, sowie der erwarteten saisonalen Belebung im Sommer. Der Frankfurter Flughafenbetreiber profitiere von Kapazitätsausweitungen - unter anderem durch Condor - und positiven Impulsen aus dem internationalen Beteiligungsportfolio in Griechenland, Lima und Antalya./ajx/tih;