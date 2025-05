NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analystin Elodie Rall sieht nach der Berichtssaison im europäischen Infrastruktursektor beim Flughafenbetreiber Spielraum für eine von nun an bessere Entwicklung. Nach zuletzt negativen Nachrichten und angesichts der Aussicht auf eine sich im Jahresverlauf bessernde Dynamik bei den Verkehrszahlen sieht sie eine günstige Einstiegsgelegenheit in die Fraport-Aktie.

Derweil ist Vinci für sie im Sektor gegenwärtig das am besten positionierte Unternehmen, hier sieht auch das meiste Aufwärtspotenzial./ajx/tav;