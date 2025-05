ams-OSRAM-Aktie in Rot: Aktionäre sollen Ermächtigung zum Aktienrückkauf verlängern

Der Verwaltungsrat schlägt einen Beschluss über ein 10-prozentiges genehmigtes Kapital 2025 mit Anrechnung von Bezugs- und Umtauschrechten auf neue Aktien vor.

Dieses soll im Rahmen einer Wandel-, Umtausch- oder Optionsanleihe aus früher beschlossenen bedingten Kapitalerhöhungen gewährt werden. Bei Ausnutzung von früher beschlossenen bedingten Kapitalia verringert sich der Höchstbetrag des genehmigten Kapitals 2025 entsprechend, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte.

Darüber hinaus sollen die ams-OSRAM-Aktionäre die Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien, die im Dezember 2025 aufläuft, um 30 Monate verlängern.

Anteilsscheine von ams-OSRAM fallen am Mittwoch an der SIX zeitweise um 0,55 Prozent auf 8,095 Franken.

cf/jb

Premstätten (awp)