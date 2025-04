ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Neutral" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Die Ausgaben ausländischer Touristen an europäischen Flughäfen hätten im März im Vergleich zum Vorjahr bei 10 Prozent stagniert, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Sitzkapazität sei allerdings um 6 Prozent gestiegen./ck/he;