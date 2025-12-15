Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
15.12.2025 08:00:05

Transaction in Own Shares

Draper Esprit
5.15 EUR -8.04%
Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

15-Dec-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 12 December 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 13 November 2025.

 

 

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

483.40p

 

Lowest price paid per share:

470.80p

 

Volume weighted average price paid:

478.9257p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 12,968,107 and the total number of voting rights in the Company is 176,078,343.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 12/12/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 478.9257

 

Individual transactions

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

1,662

482.60

08:27:21

00030404766TRDU0

XLON

1,493

482.40

08:31:59

00030404769TRDU0

XLON

579

480.80

08:49:26

00030404780TRDU0

XLON

3

480.40

08:49:26

00030404781TRDU0

XLON

583

480.40

08:49:26

00030404782TRDU0

XLON

7

480.40

08:49:26

00030404783TRDU0

XLON

97

478.00

08:56:30

00030404795TRDU0

XLON

449

478.00

08:56:30

00030404796TRDU0

XLON

143

480.80

09:12:58

00030404846TRDU0

XLON

1,755

482.40

09:29:49

00030404914TRDU0

XLON

480

481.20

09:32:17

00030404921TRDU0

XLON

674

481.20

09:32:17

00030404922TRDU0

XLON

589

481.80

09:49:56

00030404971TRDU0

XLON

163

482.60

09:57:12

00030404981TRDU0

XLON

197

482.60

09:57:12

00030404982TRDU0

XLON

290

482.00

09:58:14

00030404991TRDU0

XLON

47

482.00

09:58:14

00030404992TRDU0

XLON

18

482.00

09:58:14

00030404993TRDU0

XLON

6

482.00

09:58:14

00030404994TRDU0

XLON

10

482.00

09:58:14

00030404995TRDU0

XLON

141

482.00

09:59:33

00030405000TRDU0

XLON

84

482.00

09:59:33

00030405001TRDU0

XLON

28

482.00

09:59:33

00030405002TRDU0

XLON

29

482.00

09:59:33

00030405003TRDU0

XLON

18

482.00

09:59:33

00030405004TRDU0

XLON

207

482.00

09:59:35

00030405005TRDU0

XLON

541

482.60

10:03:27

00030405028TRDU0

XLON

14

482.60

10:03:27

00030405029TRDU0

XLON

569

483.40

10:20:40

00030405050TRDU0

XLON

29

483.40

10:20:40

00030405051TRDU0

XLON

960

482.40

10:27:51

00030405082TRDU0

XLON

530

482.40

10:27:51

00030405083TRDU0

XLON

91

481.40

12:02:03

00030405491TRDU0

XLON

521

481.40

12:02:03

00030405492TRDU0

XLON

560

481.40

12:02:03

00030405493TRDU0

XLON

1,742

481.40

12:02:03

00030405494TRDU0

XLON

1,742

481.40

12:02:03

00030405495TRDU0

XLON

1,364

481.40

12:02:03

00030405496TRDU0

XLON

618

480.20

12:18:12

00030405568TRDU0

XLON

544

480.20

12:42:32

00030405619TRDU0

XLON

24

480.20

12:42:32

00030405620TRDU0

XLON

47

480.20

12:42:32

00030405621TRDU0

XLON

835

480.80

12:46:50

00030405634TRDU0

XLON

231

480.80

12:46:50

00030405635TRDU0

XLON

584

481.40

12:50:03

00030405655TRDU0

XLON

593

481.40

12:57:33

00030405699TRDU0

XLON

304

481.40

13:04:59

00030405719TRDU0

XLON

209

481.40

13:04:59

00030405720TRDU0

XLON

237

480.80

13:05:53

00030405721TRDU0

XLON

602

482.60

13:16:33

00030405756TRDU0

XLON

7

482.60

13:16:33

00030405757TRDU0

XLON

599

483.00

13:21:56

00030405766TRDU0

XLON

211

482.20

13:26:47

00030405782TRDU0

XLON

900

482.20

13:26:47

00030405783TRDU0

XLON

90

481.40

13:35:56

00030405848TRDU0

XLON

511

481.40

13:35:56

00030405849TRDU0

XLON

514

481.20

13:35:56

00030405850TRDU0

XLON

513

479.60

13:50:09

00030405895TRDU0

XLON

480

478.40

13:51:01

00030405904TRDU0

XLON

532

478.40

13:58:54

00030405940TRDU0

XLON

515

478.40

13:58:54

00030405941TRDU0

XLON

252

478.20

13:58:54

00030405942TRDU0

XLON

293

478.20

13:58:54

00030405943TRDU0

XLON

25

478.80

14:31:25

00030406066TRDU0

XLON

16

478.80

14:31:25

00030406067TRDU0

XLON

16

478.80

14:31:37

00030406068TRDU0

XLON

73

479.20

14:34:17

00030406073TRDU0

XLON

25

479.20

14:34:17

00030406074TRDU0

XLON

394

479.20

14:34:54

00030406075TRDU0

XLON

1,350

479.20

14:34:54

00030406076TRDU0

XLON

538

479.20

14:35:05

00030406077TRDU0

XLON

69

478.80

14:35:05

00030406078TRDU0

XLON

36

478.80

14:35:05

00030406079TRDU0

XLON

16

478.80

14:35:05

00030406080TRDU0

XLON

1,228

479.60

14:41:47

00030406107TRDU0

XLON

21

479.20

14:41:47

00030406108TRDU0

XLON

803

478.80

14:42:37

00030406114TRDU0

XLON

100

478.80

14:42:37

00030406115TRDU0

XLON

567

479.20

14:52:05

00030406218TRDU0

XLON

539

479.20

14:52:05

00030406219TRDU0

XLON

538

479.20

14:59:03

00030406259TRDU0

XLON

245

479.20

14:59:37

00030406265TRDU0

XLON

550

478.60

15:00:14

00030406269TRDU0

XLON

566

477.60

15:00:14

00030406270TRDU0

XLON

561

476.80

15:07:24

00030406283TRDU0

XLON

546

476.20

15:11:37

00030406309TRDU0

XLON

46

476.20

15:11:37

00030406310TRDU0

XLON

505

476.20

15:11:37

00030406311TRDU0

XLON

480

475.00

15:21:24

00030406423TRDU0

XLON

93

475.00

15:21:24

00030406424TRDU0

XLON

529

474.80

15:24:49

00030406477TRDU0

XLON

517

474.60

15:30:04

00030406576TRDU0

XLON

1,089

474.20

15:34:58

00030406624TRDU0

XLON

581

474.00

15:34:58

00030406625TRDU0

XLON

606

474.60

15:40:25

00030406738TRDU0

XLON

478

474.00

15:56:30

00030407051TRDU0

XLON

321

474.00

15:56:30

00030407052TRDU0

XLON

1,024

474.00

15:56:30

00030407053TRDU0

XLON

146

474.00

15:56:30

00030407054TRDU0

XLON

500

474.00

15:56:30

00030407055TRDU0

XLON

223

474.00

15:56:30

00030407056TRDU0

XLON

517

473.20

16:04:35

00030407427TRDU0

XLON

549

473.00

16:04:35

00030407428TRDU0

XLON

543

473.00

16:08:23

00030407529TRDU0

XLON

60

473.00

16:08:23

00030407530TRDU0

XLON

313

472.20

16:18:06

00030407754TRDU0

XLON

590

472.20

16:18:06

00030407755TRDU0

XLON

766

472.20

16:18:06

00030407756TRDU0

XLON

571

471.00

16:21:09

00030407826TRDU0

XLON

248

470.80

16:21:31

00030407831TRDU0

XLON

302

470.80

16:21:31

00030407832TRDU0

XLON

4

471.60

16:29:34

00030408101TRDU0

XLON

102

471.60

16:29:34

00030408102TRDU0

XLON

53

471.60

16:29:34

00030408103TRDU0

XLON

22

471.60

16:29:34

00030408104TRDU0

XLON

18

471.60

16:29:34

00030408105TRDU0

XLON

9

471.60

16:29:34

00030408106TRDU0

XLON

9

471.60

16:29:34

00030408107TRDU0

XLON

596

471.60

16:29:35

00030408108TRDU0

XLON

108

471.60

16:29:35

00030408109TRDU0

XLON

 

 

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Sam Austrums

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised more than £700m to 30 September 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 411289
EQS News ID: 2245192

 
End of Announcement EQS News Service