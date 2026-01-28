Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’024 -1.5%  SPI 18’035 -1.4%  Dow 49’016 0.0%  DAX 24’823 -0.3%  Euro 0.9189 0.2%  EStoxx50 5’933 -1.0%  Gold 5’416 4.5%  Bitcoin 68’529 0.7%  Dollar 0.7680 0.8%  Öl 68.8 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Swiss Re12688156NVIDIA994529Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539Lonza1384101Logitech2575132
Top News
Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse
Ausblick: ING Group präsentiert Quartalsergebnisse
Ausblick: Samsung veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ausblick: ABB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Apple-Aktie im Fokus: Wer der Nachfolger von Tim Cook werden könnte
Suche...

Samsung Aktie 721825 / KR7005930003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zahlen im Fokus 28.01.2026 23:46:00

Ausblick: Samsung veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: Samsung veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Demnächst gewährt Samsung Anlegern einen Blick in die Bücher.

Samsung
162400.00 KRW 1.82%
Kaufen Verkaufen

Samsung wird am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2413,81 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Samsung noch ein Gewinn pro Aktie von 1116,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 33 Analysten ein Plus von 20,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 91.359,11 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75.788,27 Milliarden KRW umgesetzt.

37 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6207,45 KRW je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 4950,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 37 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 331.050,07 Milliarden KRW, gegenüber 300.870,90 Milliarden KRW im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Samsung-Aktie nach Rekordhoch letztlich leichter: KI-Boom treibt Gewinn und Umsatz
Samsung-Aktie beflügelt: KI soll in alle Geräte integriert werden
Samsung-Aktie im Plus: ZF verkauft Fahrerassistenz-Sparte an Samsung-Tochter Harman

Bildquelle: JPstock / Shutterstock.com