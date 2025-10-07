thyssenkrupp nucera Aktie 121805981 / DE000NCA0001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.10.2025 10:37:22
thyssenkrupp nucera: Neue BM- und verbesserte BiTAC-Generation bietet höhere Leistung bei einfacher Wartung und unkomplizierter Installation
|
thyssenkrupp nucera: Neue BM- und verbesserte BiTAC-Generation bietet höhere Leistung bei einfacher Wartung und unkomplizierter Installation
Dortmund, 7. Oktober 2025 – thyssenkrupp nucera hat auf seinem renommierten Chlor-Symposium 2025 in Köln die neueste Generation der BM-Technologie (Bipolarmembran) und die verbesserte BiTAC-Technologie (Bipolarer Ionenaustauschmembran-Prozesselektrolyseur) für eine sichere und effiziente Chlor-Alkali-Elektrolyse vorgestellt. Die Elektrolyseure der neuesten Generation BM2.7 v7 und der verbesserten e-BiTAC v7 erreichen einen Stromverbrauch von weniger als 1.960 kWh pro Tonne NaOH (Natriumhydroxid) bei 6 kA/m².
Mit diesem Leistungssprung setzen BM2.7 v7 und e-BiTAC v7 neue Massstäbe beim spezifischen Energieverbrauch und tragen zu einer klimafreundlicheren Chlor-Alkali-Elektrolyse bei. „Eine gleichmässige Druckverteilung auf der Membran ermöglicht eine stabilere und effizientere Elektrolyse, was zur Optimierung des Energieverbrauchs und zu einer geringeren Belastung der Membran führt“, sagt Tsuyoshi Hamada, Direktor der Niederlassung Okayama, thyssenkrupp nucera Japan Ltd.
Während die BiTAC-Technologie auf einem Filterpressenkonzept basiert, verfügt die BM-Technologie über ein Single Element-Design. Mit ihren unterschiedlichen Designkonzepten für eine effiziente Chlor-Alkali-Elektrolyse können unterschiedliche Kundenanforderungen erfüllt werden. Dieser strategische Vorteil eröffnet dem weltweit führenden Anbieter von effizienter Chlor-Alkali-Technologie die Möglichkeit, mit seinen beiden Chlor-Alkali-Technologien BM2.7 v7 und e-BiTAC v7 zahlreiche zusätzliche Leistungsverbesserungen anzubieten. Dazu gehören insbesondere eine einfachere Wartung und Installation, eine membranfreundliche elastische Kathodenstruktur sowie eine grosse Auswahl an Beschichtungs- und Membranoptionen. Wie gewohnt sind die beiden neuen Elektrolyseure mit bestehenden Anlagen kompatibel.
Die neu entwickelten Werkzeug- und Konstruktionslösungen verkürzen die Montage- und Wartungsstillstandzeiten der Elektrolyseure. Zu diesen neuen Entwicklungen gehört die Resilient Elastic Element Structure (REES)-Technologie, die für das neue Kathodendesign BM2.7 v7 verwendet wird. Sie ermöglicht eine schnelle Kathodeninstallation in bestehenden Systemen und einen einfacheren Kathodenaustausch. Auch die Elementhalter für e-BiTAC v7-Elektrolyseure sind neu und leisten einen wichtigen Beitrag zur Optimierung der Wartungs- und Installationsprozesse. Beide Technologien führen letztlich zu einer höheren Effizienz und niedrigeren Betriebskosten.
thyssenkrupp nucera nutzt auch verschiedene neue Beschichtungsoptionen, um zusätzliche Leistungssteigerungen zu erzielen. Gemeinsam mit dem Kunden wählt der Elektrolyse-Spezialist aus dem Portfolio qualifizierter Beschichtungen die geeignete Beschichtung auf Basis der Kundenanforderungen aus. thyssenkrupp nucera entwickelt die BiTAC- und BM-Serie seit 1989 kontinuierlich weiter. Sie umfasst mehrere Generationen von BiTAC und BM, die für über drei Jahrzehnte an Verbesserungen und Innovationen stehen.
„Die zahlreichen innovativen Merkmale und Verbesserungen unserer neuesten BM- und BiTAC-Generation basieren auf über 30 Jahren Entwicklung und sind eine direkte Antwort auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Die neuen Generationen von thyssenkrupp nucera steigern die Effizienz und Zuverlässigkeit von Chlor-Alkali-Elektrolyseanlagen und bieten unseren Kunden die besten Lösungen für ihre Elektrolyse-Anlagen. Mit BM2.7 v7 und e-BiTAC v7 setzen wir nun einen weiteren Meilenstein in der Chlor-Alkali-Technologie“, sagt Dr. Roland Beckmann, Executive Director Chlor-Alkali bei thyssenkrupp nucera.
Fotos:
Medienanfragen:
Über thyssenkrupp nucera:
thyssenkrupp nucera bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfassende Expertise in der Planung, Beschaffung und Errichtung elektrochemischer Anlagen. Seine Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtleistung von über 10 Gigawatt. Die Chloralkali-Elektrolyseanlagen von thyssenkrupp nucera ermöglichen erhebliche Einsparungen bei den Baukosten und bieten eine schnelle, einfache und kostengünstige Montage. thyssenkrupp nucera hat im Juli 2023 erfolgreich einen Börsengang durchgeführt und ist Mitglied des SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse.
Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Schlagwort(e): Forschung/Technologie
07.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|Freie-Vogel-Str. 385 a
|44269 Dortmund
|Deutschland
|Telefon:
|+49 231-22972-7100
|E-Mail:
|info@thyssenkrupp-nucera.com
|Internet:
|www.thyssenkrupp-nucera.com
|ISIN:
|DE000NCA0001
|WKN:
|NCA000
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2209204
|Ende der Mitteilung
|EQS-Media
|
2209204 07.10.2025 CET/CEST
Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|
10:37
|thyssenkrupp nucera: New BM and Improved BiTAC Generation offers Higher Performance with Easier Maintenance and Simpler Installation (EQS Group)
|
10:37
|thyssenkrupp nucera: Neue BM- und verbesserte BiTAC-Generation bietet höhere Leistung bei einfacher Wartung und unkomplizierter Installation (EQS Group)
|
06.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Freundlicher Handel: SDAX am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|04.09.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|20.06.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|20.06.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|20.06.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|04.06.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|thyssenkrupp nucera Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.08.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.12.24
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.24
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.12.24
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.24
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.
Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer -- Nikkei nach Rekordfahrt letztlich stabil
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Dienstag nach. Der japanische Leitindex befand sich zwar zunächst auf Rekordjagd, zeigte sich schlussendlich aber kaum verändert.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}