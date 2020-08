Teslas Stellung am Automarkt: Wie der US-Elektroautobauer seine Konkurrenten hinter sich lässt

Vor nicht allzu langer Zeit überholte US-Elektroautobauer Tesla Toyota als wertvollsten Autobauer der Welt. Das Unternehmen konnte für das zweite Quartal 2020 zum einen starke Absatzzahlen verzeichnen, zum anderen das vierte Quartal in Folge schwarze Zahlen schreiben. Nun gibt es einen weiteren Grund zur Freude bei Tesla.

• Mehr verkaufte Tesla-Fahrzeuge im Juli als die drei Nächstplatzierten zusammen• Chinesischer Markt für 23 Prozent des Tesla-Umsatzes im zweiten Quartal verantwortlich• 12.571 produzierte Tesla-Fahrzeuge im Juli

Es waren gute Nachrichten für Tesla, die am Morgen des 11. August auf einer Pressekonferenz des Verbandes der chinesischen Automobilhersteller (CAM) verkündet wurden. In der Pressekonferenz wurde die Öffentlichkeit über den Stand der Erholung der chinesischen Automobilindustrie informiert.

Kein anderer Autobauer verkaufte mehr

Wie die News-Plattform Electrek den Verband aus der Pressekonferenz zitiert, wurden im Monat Juli rund 98'000 Elektrofahrzeuge in China abgesetzt. Dabei verkaufte laut der News-Plattform kein Automobilhersteller mehr Elektroautos als Tesla mit dem Made-in-China-Model 3. Insgesamt 11'014 Fahrzeuge an der Zahl konnte der US-Elektrobauer demnach im vergangenen Monat in China absetzen. Damit dominiere Tesla weiterhin den chinesischen Markt für Elektroautos und stabilisiere seine Absatzzahlen. Die Zahl sei höher als die Summe der drei Nächstplatzierten im selben Zeitraum zusammenaddiert, so Electrek.

Insgesamt sind Automobilproduktion und -verkäufe in China laut Electrek im Vergleich zum Vorjahr um 21,9 Prozent bzw. 16,4 Prozent angestiegen. Damit befindet sich der chinesische PKW-Markt wieder auf Wachstumskurs. Ausserdem erhole er sich schneller von den Folgen der weltweiten COVID-19-Pandemie als im Rest der Welt.

Chinesischer Markt für Elektroautos wächst

Wie aus den auf Electrek veröffentlichten Zahlen des Verbandes der chinesischen Automobilhersteller ebenso hervorgeht, unterliegt auch der chinesische Markt für Elektroautos einem deutlichen Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Im Monat Juli 2020 konnten fast 20 Prozent mehr Elektroautos abgesetzt werden als noch im Juli 2019. Darüber hinaus wuchs im selben Zeitraum die Produktion von Elektroautos laut den Zahlen um 15,6 Prozent auf 100'000 Fahrzeuge an, 12'571 Tesla-Fahrzeuge seien demnach darunter. Da laut BusinessInsider der chinesische PKW-Markt für Elektroautos für rund 23 Prozent des Tesla-Umsatzes im zweiten Quartal verantwortlich war, sind dies durchaus erfreuliche Nachrichten für den US-Elektroautobauer.

Redaktion finanzen.ch