Konkurrenz für NVIDIA-Aktie? Dieses Unternehmen könnte in 10 Jahren einen höheren Börsenwert haben

• NVIDIA nach Marktkapitalisierung eines der wertvollsten Unternehmen der Welt• TSMC mit guter Ausgangsposition, um NVIDIA zu überholen• Mehr Wachstumspotenzial, Preissetzungsmacht und Diversifizierung bei TSMC als bei NVIDIA

NVIDIA gehört aufgrund der Überlegenheit der firmeneigenen Grafikchips bei KI-Anwendungen derzeit zu den wichtigsten Akteuren der Chipbranche. Das spiegelt sich auch in der Performance der NVIDIA-Aktie an der US-Techbörse NASDAQ wider, deren Kurs sich seit Ende 2020 vervielfacht hat. Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell rund 3,53 Billionen US-Dollar gehört NVIDIA dank dieser starken Entwicklung inzwischen zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt (Stand: Schlusskurs vom 16. Juni 2025). Doch in Zukunft könnte ein anderes Unternehmen den längeren Atem haben. So geht "The Motley Fool" davon aus, dass TSMC - kurz für Taiwan Semiconductor Manufacturing - in den nächsten zehn Jahren beim Börsenwert an NVIDIA vorbeiziehen dürfte - obwohl die Marktkapitalisierung von TSMC an der NYSE mit rund 900,5 Milliarden US-Dollar derzeit noch deutlich unter der des KI-Schwergewichts liegt (Stand: Schlusskurs vom 16. Juni 2025).

Zentraler Grund für diese ambitionierte Prognose der Finanzwebseite: TSMC ist nicht nur der weltweit führende Auftragsfertiger für Halbleiter, sondern besitzt durch seine technologische Dominanz auch eine aussergewöhnliche Preissetzungsmacht. Preiserhöhungen als Reaktion auf US-Zölle oder eine steigende Inflation könnten problemlos durchgesetzt werden, da die Kunden von TSMC, die in der Regel selbst keine Produktionsstätten besitzen, auf die hochwertigen Fertigungskapazitäten angewiesen sind. Durch den immensen technologischen Vorsprung von TSMC in der Halbleiterfertigung sowie die Schwierigkeiten und Kosten, die ein anderes Unternehmen bewältigen müsste, um dessen Fabriken zu replizieren, besitzt TSMC einen sogenannten "Burggraben" - ein Begriff, der von Starinvestor Warren Buffett geprägt wurde, um unüberwindbare Wettbewerbsvorteile zu beschreiben. "Die Kunden von TSMC sind im Wesentlichen gezwungen, den vom Unternehmen angegebenen Preis für ihre Chips zu akzeptieren", so "The Motley Fool".

Chips, Macht und Marktposition: Warum TSMC langfristig die Nase vorn haben könnte

Während NVIDIA in den letzten Jahren vom KI-Boom profitieren und sich als Marktführer für KI-Chips etablieren konnte, ist TSMC als Produzent dieser Chips noch breiter aufgestellt. Dabei ist der taiwanesische Konzern ein reiner Chipfertiger, der Computerchips für andere Unternehmen baut, sie aber nicht selbst entwickelt oder verkauft. Unternehmen, die eigene Chips designen, wenden sich für deren Fertigung an TSMC. Neben NVIDIA zählen auch Unternehmen wie Apple, AMD, Broadcom, QUALCOMM oder Marvell Technology zu den Kunden des taiwanesischen Konzerns. Damit ist der Kundenstamm des Chipfertigers sehr breit diversifiziert - ein entscheidender Vorteil gegenüber NVIDIA, das stark von seiner eigenen Innovationskraft und dem Erfolg einzelner Produktlinien abhängig ist.

"NVIDIA ist eine Wette auf die Fähigkeit eines einzelnen Unternehmens, bei Innovationen der Konkurrenz voraus zu sein [...]. Allerdings ist NVIDIA dadurch deutlich riskanter als TSMC, da TSMC innerhalb der Beziehung die meiste Macht hat und im gesamten Halbleitermarkt deutlich stärker vertreten ist", erklärt "The Motley Fool" in diesem Zusammenhang. Konkret heisst das: NVIDIA ist - mangels eigener Chipfabriken und qualitativ gleichwertiger Zulieferer - zur Herstellung seiner Chips auf TSMC angewiesen, aber TSMC aufgrund der breiten Kundenbasis nicht auf NVIDIA.

NVIDIA ist zwar aktuell sehr erfolgreich, doch angesichts der rasanten Entwicklungen in der Technologiebranche ist nicht garantiert, dass das Unternehmen auch in zehn Jahren noch die Spitzenposition hält. TSMC dürfte dagegen laut der Nachrichtenwebseite langfristig von einem strukturellen Trend profitieren: dem stetig steigenden weltweiten Bedarf an leistungsstarken Chips für Smartphones, Server, Künstliche Intelligenz, Automotive und Edge Computing.

TSMC-Aktie langfristig mit mehr Potenzial als NVIDIA?

"Die Diversifizierung, die Kontrolle über die Preisgestaltung und das stetige Wachstum von TSMC werden das Unternehmen immer wertvoller machen", ist sich "The Motley Fool" daher sicher. Die Finanzwebseite erwartet daher auch, dass die TSMC-Aktie für Aktionäre, die zum aktuellen Kurs einsteigen, innerhalb der nächsten zehn Jahre ein besseres Investment sein wird als die NVIDA-Aktie - womöglich gerade weil das Papier der Taiwaner in den letzten Jahren keinen ganz so astronomischen Aufstieg hingelegt hat wie der Anteilsschein des Grafikkarten-Konzerns.

