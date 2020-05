Tesla verliert seinen Europachef - warum der Schweizer das Unternehmen verlässt

Nicht einmal ein Jahr ist vergangen, seit Sascha Zahnd den Posten als Tesla-Europachef übernahm. Nun gibt der Schweizer nicht nur seine Position auf, sondern verlässt das Unternehmen komplett.

• Tesla hat seinen Europachef zum Monatsbeginn verloren• Zahnd verlässt das Unternehmen auch bald komplett• Zerwürfnis mit Tesla-CEO wohl doch nicht der Grund

Im vergangenen Jahr übernahm Sascha Zahnd, ganz ohne grossen Wirbel, die Rolle des Tesla-Europachefs. Doch nun verlässt der Schweizer das Unternehmen, nach nicht einmal einem Jahr in seiner neuen Position, wie die Handelszeitung berichtet.

Zerwürfnis mit Tesla-CEO Musk?

Zahnd arbeitete vor seiner Tätigkeit beim kalifornischen Elektroautobauer beim Möbelhaus Ikea und anschliessend knapp sechs Jahre bei der Swatch Group, beim Uhrenzulieferer ETA. Bei Tesla war Zahnd dann zunächst drei Jahre im Headquarter im Silicon Valley als Leiter der Lieferkette tätig, bevor er zum Europachef aufstieg. Unter seine Zuständigkeit in der neuen Position fiel auch die sich in Planung befindliche Gigafactory im Berliner Umland, die er hätte leiten sollen.

Das Manager Magazin berichtete kürzlich, dass es zwischen Zahnd und Firmenchef Elon Musk offenbar zu Zerwürfnissen gekommen sei. Jan Oehmicke, der zuvor die Position als Europachef innehatte, habe diese ebenfalls nach nur rund einem Jahr wieder abgegeben, aufgrund von Unstimmigkeiten mit Musk. Die Vermutung, dass es nun auch mit Zahnd Probleme gegeben haben soll, sei jedoch falsch, wie BILANZ aus sicheren Quellen erfahren habe.

Abgang aus privaten Gründen?

Laut HZ habe Sascha Zahnd bereits im vergangenen Sommer beim E-Autobauer aus Kalifornien gekündigt, um mit seiner Familie in die Schweiz zurückzukehren, woraufhin Tesla-CEO Musk ihm wohl die Stelle als Europachef angeboten habe - die dieser auch annahm. Jedoch bedeutete dies, dass der Schweizer seither zwischen Biel und seinem Arbeitsplatz, der Europazentrale in Amsterdam, pendeln musste. Nun scheint der Schweizer künftig mehr Zeit mit seiner Familie in seiner Heimat verbringen zu wollen.

Die Aufgaben des Europachefs wurden, nachdem Zahnds Stelle zum 1. Mai frei wurde, auf mehrere Schultern verteilt. In den kommenden Wochen wird Zahnd das Unternehmen dann ganz verlassen.

Redaktion finanzen.ch