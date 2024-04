Tesla-Aktie von Plänen für Expansion nach Indien angetrieben

• Tesla plant Expansion nach Indien• Standortsuche noch im April• Kleiner E-Auto-Markt bietet Chancen

Tesla will in Indien produzieren

Bereits seit letztem Jahr plant der US-amerikanische E-Autobauer Tesla, in Indien Fuss zu fassen. Berichten der Nachrichtenagentur "Reuters" zufolge erklärte das von Elon Musk geleitete Unternehmen im Juli 2023, dass man eine Fabrik in Indien bauen wolle, um dort ein günstiges Einsteigermodell zum Verkaufspreis von 24'000 US-Dollar zu produzieren. Teurere Modelle sollten ebenfalls in der Republik verkauft werden, allerdings wollte Tesla hier niedrigere Steuern durchsetzen. Da die indische Regierung aber einen Fokus auf lokale Fertigung legte, wurde daraus bislang nichts.

Niedrigere Einfuhrzölle locken

Nachdem Indien im März 2024 nun die Einfuhrzölle auf bestimmte Elektrofahrzeuge gesenkt hat, könnte Tesla seinem Einstieg in den indischen Markt nun näherkommen, wie aus einem Bericht der "Financial Times" hervorgeht. Die neuen Bestimmungen gelten für Autohersteller, die der Regierung eine Investitionssumme von mindestens 500 Millionen US-Dollar zusagen und sich zum Produktionsbeginn innerhalb von drei Jahren verpflichten.

Tesla-Team soll Standortsuche vorantreiben

Wie das Wirtschaftsblatt nun schrieb, will Tesla bis Ende des Monats eine Delegation der US-Zentrale nach Indien schicken, die geeignete Standorte für den Grundstein der neuen Gigafactory ausspähen soll. Die neue Produktionsstätte könnte demnach Kosten in Höhe von 2 bis 3 Milliarden US-Dollar verursachen. Konkret wolle man sich auf die indischen Bundesstaaten Maharashtra, Gujarat und Tamil Nadu konzentrieren, in denen jetzt schon Automobilzentren zu finden seien.

Wachstumschancen in Indien

Sollte Tesla in Indien Fuss fassen können, trifft das Unternehmen dort auf einen noch vergleichsweise kleinen Markt für E-Autos, der sich aber derzeit im Wachstum befindet, so Reuters. Im vergangenen Jahr entsprachen die Verkäufe von E-Autos zwei Prozent des gesamten Autoabsatzes des Landes. Bis 2030 soll sich dieser Anteil jedoch auf 30 Prozent erhöhen, wenn es nach der indischen Regierung geht. Marktführer ist bislang der heimische Autobauer Tata Motors. Ob Tesla dem breit aufgestellten Unternehmen grosse Anteile streitig machen kann, bleibt abzuwarten. Experten rechnen jedenfalls damit, dass ein Markteinstieg von Tesla dem Markt für E-Autos zugutekommen und generelle Investitionen in die Branche steigern könnte. Auch sei damit zu rechnen, dass sich die Auftragsbücher von Autoteileherstellern in Indien zügiger füllen könnten, so Reuters.

Tesla-Aktie nach Bekanntgabe stärker

Die Tesla-Aktie kann sich im Rahmen der Neuigkeiten leicht von ihrer Verlustserie der letzten Tage erholen. Nachdem der Musk-Konzern Anfang der Woche enttäuschende Auslieferungszahlen für das erste Quartal 2024 veröffentlicht hatte, tauchte die Aktie ab. Im Donnerstagshandel an der NASDAQ klettert das Papier nun aber zeitweise um 0,40 Prozent nach oben auf 169,05 US-Dollar. Seit Jahresbeginn steht jedoch bereits ein Minus von 32,24 Prozent an der Kurstafel.

Redaktion finanzen.ch