Tesla-Aktie: Tesla Cybertruck erhält Top-Sicherheitsbewertung: "Apokalypse-sicher"?

• Tesla Cybertruck erhält Top-Bewertung• Kritik an Beifahrersicherheit• Keine EU-Zulassung

Laut NHTSA-Bewertung hat der Tesla Cybertruck in fast allen Kategorien Bestnoten erzielt. Dabei sei sowohl das geringe Risiko für Verletzungen als auch die niedrige Wahrscheinlichkeit eines Überschlags im Vergleich zu anderen Pick-ups hervorzuheben. Tesla-CEO Elon Musk zeigte sich in diesem Kontext besonders optimistisch und bezeichnete das Fahrzeug via X als "apocalypse-level safe".

Cybertruck is apocalypse-level safe https://t.co/Qqr07H7r3Y - Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2025

Trotz der exzellenten Gesamtbewertung gibt es wohl zwei Kategorien, in denen der Cybertruck nur vier Sterne erhielt: den Frontalaufpralltest auf der Beifahrerseite und das Überschlagsrisiko. Laut Tesla diene das spezielle Frontgussdesign als Crumple-Zone. Die geringere Bewertung für den Beifahrerschutz bleibt wohl dennoch ein Kritikpunkt.

Kritik an Fussgängersicherheit und Design

Auch die Sicherheit für Fussgänger und andere Verkehrsteilnehmer scheint umstritten zu bleiben. So verfügt der Cybertruck über ein kantiges, aus Edelstahl gefertigtes Aussendesign, das bei Kollisionen mit Fussgängern oder Tieren potenziell gefährlich sein könnte. Berichten von Torque News zufolge hätten erste Unfälle mit Wildtieren bereits gezeigt, dass der Truck massive Schäden anrichten kann.

In Europa ist der Cybertruck aufgrund dieser Sicherheitsbedenken bisher nicht für den Strassenverkehr zugelassen. Die Möglichkeit, das Fahrzeug zu importieren, besteht dennoch. Allerdings muss der Tesla Cybertruck mit Gummischutz versehen werden, um die scharfen Kanten des Designs abzuschwächen, um überhaupt auf europäischen Strassen fahren zu dürfen.

Redaktion finanzen.ch