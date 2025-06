US-Jobdaten im Blick: Märkte in Fernost uneins

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester.

Der SMI notierte zu Handelsbeginn höher und bewegte sich anschliessend etwas stärker in der Gewinnzone. Danach gab er seine Gewinne jedoch zeitweise wieder ab, bevor er zuletzt wieder ins Plus drehte, wo er den Handelstag 0,16 Prozent höher bei 12'317,62 Punkten beendete.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI stiegen fester in den Handel ein. Im weiteren Verlauf folgten sie der Tendenz des Leitindex und schlossen 0,21 Prozent stärker bei 16'977,65 Einheiten, bzw. 0,25 Prozent im Plus bei 2'008,39 Zählern.

Die Anleger verhielten sich weiter vorsichtig, hiess es unter Beobachtern. Denn die US-Zollpolitik sorge weiterhin für viel Unsicherheit am Markt. Dazu kämen nun noch Konjunktursorgen. Diese aber schürten wiederum Zinssenkungshoffnungen: Die US-Notenbank könnte die Zinsen nun doch früher senken, hiess es am Markt weiter. Dem widerspreche, dass die anhaltende Inflation dem Fed mehr Sorgen bereite als die Wirtschaftsentwicklung, sagte allerdings eine Ökonomin. Derweil hat US-Präsident Donald Trump die Fed erneut zu einer Zinssenkung aufgefordert. Daher werden die US-Jobdaten vom (morgigen) Freitag von Anlegern auch als umso wichtiger erachtet.

Zudem hat die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik wie erwartet weiter gelockert. Wie sie am Nachmittag mitteilte, wird der Bankeinlagensatz um 25 Basispunkte auf 2,00 Prozent reduziert. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Schritt in dieser Grössenordnung prognostiziert. Durch die achte Senkung - davon sieben bei aufeinanderfolgenden EZB-Ratssitzungen - sinkt der Leitzins auf das niedrigste Niveau seit Dezember 2022.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen am Donnerstag vorsichtig zu.

Der DAX hat den Handelstag minimal fester begonnen und schaffte im weiteren Verlauf den Absprung in die Gewinnzone, wo er sogar ein neues Rekordhoch erreichte. Zeitweise gab er seine Gewinne jedoch wieder ab, bevor er zuletzt wieder leicht ins Plus drehte. Er beendete die Sitzung 0,19 Prozent höher bei 24'323,58 Punkten - ein neuer Rekordschlussstand.

Die Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) wirkte leicht positiv, war letztlich aber erwartet worden. Sein Rekordhoch schraubte der DAX auf 24'479,42 Punkte hoch und erklomm damit erstmals die 24'400-Punkte-Marke. Danach sei es jedoch zu Gewinnmitnahmen gekommen, hiess es. Im Blick steht am frühen Abend mitteleuropäischer Zeit zudem das Treffen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit US-Präsident Donald Trump im Weissen Haus.

Die EZB senkte zum achten Mal seit Juni 2024 die Leitzinsen im Euroraum. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins wird um 0,25 Prozentpunkte auf 2,0 Prozent verringert, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. "Richtig so, kann man sagen, nachdem die Inflationsrate im Euroraum unter zwei Prozent gesunken ist", kommentierte Michael Heise, Chefökonom beim Vermögensverwalter HQ Trust, die Entscheidung. Zudem bringe der ungelöste Handelsstreit mit den USA nach wie vor erhebliche Konjunkturrisiken mit sich.

WALL STREET

Die wichtigsten Indizes in den USA gaben am Donnerstag nach.

Der Dow Jones schloss bei 42'319,74 Punkten um 0,25 Prozent tiefer. Zum Start hatte er noch leicht zugelegt, sich dann aber nach mehreren Vorzeichenwechseln für die Verlustzone entschieden.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging bei 19'298,45 Zählern mit einem Abschlag von 0,83 Prozent aus der Sitzung. Auch er war zum Handelsstart gestiegen, wurde dann jedoch vor allem von dem Streit zwischen Elon Musk und Donald Trump und dessen Auswirkungen auf die Tesla-Aktie belastet.

Im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts für Mai hat die Wall Street am Donnerstag mit Abgaben geschlossen. Dieser gilt als Lackmustest für die Verfassung der US-Konjunktur. Zuletzt hatten überwiegend schlechte Konjunkturdaten die Kauflaune abgekühlt. So hatte neben schwachen ADP-Arbeitsmarktdaten auch das Beige Book der US-Notenbank einen gestiegenen Konjunkturpessimismus zu Tage gefördert - ein Ergebnis der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Am Berichtstag zeigten sich auch die wöchentlichen Erstanträge schwach. Deren Zahl hat zugelegt, Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang erwartet. Damit stieg die Skepsis gegenüber dem am Freitag anstehenden offiziellen Arbeitsmarktdaten weiter.

Das deutlicher als erwartet gesunkene Handelsbilanzdefizit im April dürfte US-Präsident Trump zwar freuen, zugleich litt aber aufgrund kräftiger als gedacht gestiegener Lohnstückkosten im ersten Quartal die Produktivität stärker als ohnehin befürchtet. "Das sind die ersten Spuren der Trump-Zölle", sagte ein Händler mit Blick auf den Einbruch der Importe.

Optimismus in Bezug auf mögliche Fortschritte beim Zoll-Konflikt zwischen den USA und China haben dagegen die Indizes nur kurzzeitig etwas nach oben gezogen. US-Präsident Trump hat nach eigenen Angaben ein "sehr gutes Telefonat" mit Chinas Präsident Xi Jinping über den Handelsstreit der beiden Länder geführt. In einem Beitrag auf Truth Social erklärte Trump, "es sollte nun keine Fragen mehr bezüglich der Komplexität von Seltenen-Erden-Produkten geben." "Unsere jeweiligen Teams werden sich in Kürze an einem noch zu bestimmenden Ort treffen", ergänzte Trump.

ASIEN

In Asien zeigen sich die Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,24 Prozent auf 37'643,21 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite derweil um marginale 0,06 Prozent auf 3'382,11 Einheiten.

Und auch in Hongkong geht es nach unten: Der Hang Seng sinkt zeitweise um 0,21 Prozent auf 23'857,09 Zähler.

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Freitag mit weitgehend wenig veränderten Indexständen. Mit der Tagestendenz zeigen sich die asiatischen Börsen immerhin widerstandsfähig gegen die schwächeren US-Vorlagen.

Das angeblich "sehr gute Gespräch", von US-Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Staatschef Xi konnte die Stimmung nur vorübergehend stützen. Der Gesprächsfaden sei zwar positiv für die Weltwirtschaft, sagt Josef Capurso von CBA. Er schränkt aber ein, er sei skeptisch, dass es eine schnelle Lösung der Differenzen gebe und habe das Auslaufen der 90-tägigen Pause im Handelskrieg zwischen den USA und China am 12. August weiter als Risiko im Blick.

Für Zurückhaltung sorgt derweil das Warten auf den US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag. Sollte er schwach ausfallen, könnte das die Weltleitwährung Dollar weiter unterminieren. Noch zeigt sich aber auch die Währungsseite sehr ruhig.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires