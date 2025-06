Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Donnerstagshandels

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0.53 Prozent schwächer bei 5’939.30 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 47.158 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.261 Prozent höher bei 5’986.39 Punkten, nach 5’970.81 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 5’999.70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’921.20 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 0.723 Prozent. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 05.05.2025, bei 5’650.38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’842.63 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 05.06.2024, den Stand von 5’354.03 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 1.21 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’147.43 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Dollar Tree (+ 9.08 Prozent auf 96.67 USD), Norwegian Cruise Line (+ 5.16 Prozent auf 19.35 USD), Tractor Supply (+ 4.28 Prozent auf 51.45 USD), West Pharmaceutical Services (+ 3.38 Prozent auf 218.58 USD) und MarketAxess (+ 3.35 Prozent auf 226.13 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Brown-Forman B (-17.92 Prozent auf 27.25 USD), Tesla (-14.26 Prozent auf 284.70 USD), Palantir (-7.77 Prozent auf 119.91 USD), Super Micro Computer (-7.61 Prozent auf 40.77 USD) und Coinbase (-4.61 Prozent auf 244.20 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 63’776’797 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.031 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0.00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

