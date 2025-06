SMI etwas fester erwartet -- DAX vor ruhiger Eröffnung -- Märkte in Fernost uneinheitlich

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt sollen sich am Donnerstag aus ihrer Deckung wagen.

Der SMI sowie die Nebenwerteindizes SPI und SLI sollen zum Handelsauftakt gewinnen.

Mit einer behaupteten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer am Donnerstag. Weder von den Vorlagen der überwiegend wenig veränderten Auslandsbörsen noch vom Zins- oder Währungsumfeld kommen neue Impulse. Zwar spiegelt das so genannte Beige Book die zunehmende Unsicherheit in der US-Wirtschaft wider. Im Blick steht aber voll und ganz die EZB-Sitzung mit den Ergebnissen am Nachmittag. Erwartet wird, dass die EZB den Leitzins weiter herunterschleust, zum sechsten Mal in Folge auf einen Einlagensatz von 2 Prozent zum Beginn der nächsten Mindestreserveperiode. "Entscheidend wird der Ausblick sein", so der Marktteilnehmer. Die Frage sei, wieviel Spielraum die Notenbank für weitere Senkungen sieht", meint er. Zuletzt waren am Markt etwa anderthalb weitere Schritte eingepreist, bis April 2026.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag mit einer stabilen Eröffnung erwartet.

Der DAX wird am Donnerstag kaum bewegt erwartet. Am Mittwoch ist dem deutschen Leitindex bei 24'346,15 Zählern ein neues Rekordhoch gelungen.

Im DAX dürfte sich nach dem bisher positiven Wochenverlauf am Donnerstag zunächst wenig tun. Tags zuvor hatte der Dax seine Rekordjagd zwischenzeitlich mit einem neuen Höchststand von 24.346 Punkten fortgesetzt und dabei sein Jahresplus auf 22 Prozent ausgebaut. Der MDAX kletterte derweil erstmals seit gut drei Jahren wieder über 31.000 Punkte. Er liefert sich in der Jahresbilanz ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem DAX. Am Donnerstag warten die Anleger nun erst einmal darauf, was die Europäische Zentralbank (EZB) mit den Zinsen macht. Erwartet wird eine erneute Senkung um 0,25 Prozentpunkte. Spannend werden aber wie immer vor allem die Signale von Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde für das weitere Vorgehen.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte zeigten sich uneinheitlich.

Der Dow Jones beendete den Handelstag 0,22 Prozent tiefer bei 42'428,08 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging unterdessen 0,32 Prozent höher bei 19'460,49 Zählern in den Feierabend.

An den New Yorker Aktienmärkten hielten sich die Kursausschläge angesichts mässiger Konjunkturdaten in Grenzen. Die nun in Kraft getretene Verdoppelung der US-Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium schreckte die Anleger nicht. Die US-Privatwirtschaft hat im Mai deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP mitteilte. Der am Dienstag veröffentlichte "Jolts"-Bericht, welcher Beschäftigung, Entlassungen, offene Stellen und Kündigungen in der amerikanischen Wirtschaft erfasst, hatte noch ein freundlicheres Bild vom dortigen Arbeitsmarkt gezeichnet.

Zudem trübte sich die vom Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) ermittelte Stimmung im Dienstleistungssektor der USA im vergangenen Monat unerwartet ein. Der Wert liegt erstmals seit Juni 2024 knapp unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Derweil fiel eine zweite Schätzung des entsprechenden Einkaufsmanagerindex von S&P Global besser als erwartet aus.

ASIEN

In Asien zeigen sich die Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,46 Prozent auf 37'573,55 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite daneben um leichte 0,07 Prozent an auf 3'378,48 Einheiten.

Und auch in Hongkong geht es nach oben: Der Hang Seng zieht um 0,55 Prozent an auf 23'785,03 Zähler (MEZ: 07:40).

Die Börsen in Asien bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires