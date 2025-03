Tesla-Aktie schwächelt: Chinas Model Y-Boom kann den Kurs nicht retten

• Massen-Bestellungen des überarbeiteten Model Y in China• Wedpush Securities zeigt sich optimistisch• Rückerstattungsmechanismus entfernt

Tesla hat mit dem überarbeiteten Model Y in China offenbar einen grossen Erfolg gelandet. Laut einem Bericht des lokalen Medienportals 36kr konnte der US-Elektroautobauer landesweit beeindruckende 200'000 Vorbestellungen für das Facelift-Modell verzeichnen.

Massiver Bestellanstieg seit Januar

Die Vorbestellungen für das überarbeitete Model Y begannen am 10. Januar. Seitdem verzeichneten allein die Tesla-Stores in Peking fast 100 neue Bestellungen pro Tag, wie mehrere Tesla-Vertriebsmitarbeiter gegenüber 36kr bestätigten.

Viele der 200'000 Bestellungen wurden zunächst als erstattungsfähige Vorbestellungen registriert. Dieser Rückerstattungsmechanismus wurde jedoch mit Beginn der offiziellen Auslieferungen am 26. Februar entfernt. In der ersten Woche nach dem Lieferstart rollten bereits über 6'000 Fahrzeuge zu ihren neuen Besitzern.

Diese hohe Nachfrage hätte durchaus als Indiz für eine weiterhin starke Marktpräsenz von Tesla sprechen können. Jedoch brach Teslas Absatz in China in den vergangenen Monaten deutlich ein. So wurden im Januar und Februar dieses Jahres lediglich 93'926 in China produzierte Fahrzeuge abgesetzt, ein Rückgang von 28,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Analysten optimistisch: Neues Tesla-Modell in Aussicht

Der Erfolg des Model Y sorgte allerdings an der Börse zunächst für positive Signale. Die Investmentbank Wedbush Securities hatte in diesem Zug Tesla auf ihre "Best Ideas List" gesetzt und erwartet in den kommenden Jahren einen "bedeutenden Innovationszyklus".

Analysten rechnen damit, dass Tesla noch Mitte des Jahres ein Elektroauto unterhalb der 35'000-Dollar-Marke auf den Markt bringen könnte. Ein günstigeres Modell könnte die Nachfrage zusätzlich ankurbeln und die jährliche Auslieferungsrate von 1,8 Millionen Fahrzeugen im Jahr 2024 auf zwei Millionen steigern.

Politische Rahmenbedingungen begünstigen Tesla

Trotz der Kontroversen um Elon Musks politische Aktivitäten zeigt sich Wedbush gelassen. So gehen die Analysten davon aus, dass weniger als fünf Prozent des weltweiten Tesla-Umsatzes durch Musks politische Haltung beeinträchtigt sein könnten, wie 36kr berichtet.

Darüber hinaus könnte die neue US-Regierung unter Donald Trump Tesla strategisch zugutekommen. Denn: Ein dereguliertes Marktumfeld und eine förderliche Gesetzgebung für autonomes Fahren könnten Teslas langfristige Pläne optimal unterstützen.

Aktienkurs bleibt zurückhaltend

Trotz der positiven Marktprognosen zeigt sich der Tesla-Aktienkurs zurückhaltend. Ob der Bestellboom des Model Y und ein potenzielles neues Tesla-Modell den Kurs wieder beflügeln können, bleibt wohl abzuwarten. Die nächsten Monate dürften entscheidend für die weitere Entwicklung des Unternehmens sein.

