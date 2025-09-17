|
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 18. September (vorläufige Fassung)
===
08:00 DE/Baugenehmigungen Juli
08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Juli
*** 09:00 DE/Deutsche Bank AG, CFO von Moltke bei Bank of America Financials CEO
Conference
09:00 DE/Aumovio SE (Continental-Abspaltung), erster Handelstag
*** 09:10 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Video-Botschaft für Frauenkonferenz
*** 10:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Diskussion bei
EZB-Forschungskonferenz über diskretionäre Elemente der Bankenregulierung
*** 10:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an MNI-Webcast
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Juli
*** 11:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Moderation von Panel bei
EZB-Forschungskonferenz zu "The Next Financial Crisis?"
*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats
Bank Rate
PROGNOSE: 4,00%
zuvor: 4,00%
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 240.000
zuvor: 263.000
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September
PROGNOSE: +2,0
zuvor: -0,3
*** 16:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Weichenstellungen für Europa und
den Standort Deutschland im globalen Wettbewerb"
(mit Deutsche-Bank-CEO Sewing)
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August
PROGNOSE: -0,2% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm
22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q
- KR/Hyundai Motor Co, Investorentag zu Strategie und
Finanzplanung
*** - CH/Handelsbilanz August
===
