TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 16. Oktober

*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q

*** 07:00 CH/Nestle SA, Umsatz 9 Monate

*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK)

07:00 CH/ Docmorris AG, Trading Update 3Q

07:10 DE/Hypoport SE, Operative Kennzahlen 3Q

07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/BIP August

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+1,4% gg Vj

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: +0,3% gg Vq/k.A.

zuvor: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj

*** 08:00 GB/Handelsbilanz August

*** 08:00 GB/Industrieproduktion August

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,7% gg Vk

zuvor: -0,9% gg Vm/+0,1% gg Vj

*** 09:00 DE/Merck KGaA, Kapitalmarkttag

*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 1Q

*** 09:30 DE/Munich Re, PK bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden

*** 11:00 EU/Handelsbilanz August

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +5,3 Mrd Euro

*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht,

*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei virtuellem Event der

Aiken County Chamber of Commerce

14:00 US/Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva,

Presse-Briefing zu Globaler Politikagenda

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober

PROGNOSE: 9,5

zuvor: 23,2

15:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Teilnahme an Peter McColough Series on

International Economics Event

15:00 US/Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure

17:40 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Ablauf der Frist für Verkäufe an Prosus

*** 17:45 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei IIF-Jahrestagung

*** 18:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion bei Jahrestagung von

IWF und Weltbank

*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 18:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 3Q

*** 18:45 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Richmond Association for

Business Economics

*** 22:30 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Richmond Risk Management

Association

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

