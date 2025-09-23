|
23.09.2025 05:59:42
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 23. September
*** 08:00 DE/Tui AG, Trading Update Pre-Close
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 49,6
zuvor: 49,8
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 49,7
zuvor: 49,8
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 50,1
zuvor: 50,4
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 49,5
zuvor: 49,3
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 50,7
zuvor: 50,5
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 50,0
zuvor: 49,8
*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
PROGNOSE: 2,00%
zuvor: 2,00%
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 50,5
zuvor: 50,5
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 50,7
zuvor: 50,7
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 51,0
zuvor: 51,0
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 53,5
zuvor: 54,2
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 47,2
zuvor: 47,0
*** 11:00 FR/OECD, Zwischenbericht
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
11:30 DE/Auktion 1,90-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2027
im Volumen von 4,5 Mrd EUR
*** 14:10 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Interview und Teilnahme
an Panel bei Bankenaufsichtskonferenz
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q
PROGNOSE: -250,7 Mrd US-Dollar
1. Quartal: -450,17 Mrd US-Dollar
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service
(1. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 54,0
zuvor: 54,5
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 52,7
zuvor: 53,0
16:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, nimmt am Podcast von Macro Musings teil
*** 16:20 DE/EZB-Direktor Cipollone, Fireside Chat bei Bloomberg-Konferenz
*** 18:35 US/Fed-Chairman Powell, Rede bei Providence Chamber of Commerce
- JP/Börsenfeiertag Japan
