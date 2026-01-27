Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’223 0.6%  SPI 18’305 0.6%  Dow 49’412 0.6%  DAX 24’953 0.1%  Euro 0.9191 -0.4%  EStoxx50 5’983 0.4%  Gold 5’083 1.5%  Bitcoin 67’692 -1.4%  Dollar 0.7704 -0.9%  Öl 65.7 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156SAP345952
Top News
Roche-Aktie leichter: Forschungserfolg mit neuartigem Fettsenker
VW, BMW und Mercedes im Fokus: Deutsche Autohersteller verteidigen Spitzenplatz in Europa
Darum verliert der US-Dollar zum Franken und Euro an Boden
Ausblick: ASML präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Siegfried-Aktie steigt zweistellig: Kauf neuer Produktionsstandorte in den USA und in Australien
Suche...
eToro entdecken

Sysco Aktie 975351 / US8718291078

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.01.2026 14:14:34

Sysco Corp. Reveals Fall In Q2 Income

Sysco
59.89 CHF 1.48%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Sysco Corp. (SYY) revealed earnings for second quarter that Drops, from last year

The company's earnings came in at $389 million, or $0.81 per share. This compares with $406 million, or $0.82 per share, last year.

Excluding items, Sysco Corp. reported adjusted earnings of $476 million or $0.99 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 3.0% to $20.762 billion from $20.151 billion last year.

Sysco Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $389 Mln. vs. $406 Mln. last year. -EPS: $0.81 vs. $0.82 last year. -Revenue: $20.762 Bln vs. $20.151 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.50 To $ 4.60