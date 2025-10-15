Synovus Financial Aktie 24397880 / US87161C5013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.10.2025 22:47:34
Synovus Financial Reveals Climb In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Synovus Financial (SNV) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $185.6 million, or $1.33 per share. This compares with $169.6 million, or $1.18 per share, last year.
Excluding items, Synovus Financial reported adjusted earnings of $203.9 million or $1.46 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.0% to $615.39 million from $564.72 million last year.
Synovus Financial earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $185.6 Mln. vs. $169.6 Mln. last year. -EPS: $1.33 vs. $1.18 last year. -Revenue: $615.39 Mln vs. $564.72 Mln last year.
Nachrichten zu Synovus Financial Corp
|
14.10.25
|Ausblick: Synovus Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.09.25
|Erste Schätzungen: Synovus Financial präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.25
|Ausblick: Synovus Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
02.07.25
|Erste Schätzungen: Synovus Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)