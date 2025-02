Swissquote Aktie News: Swissquote am Nachmittag im Minusbereich

Um 04:28 Uhr rutschte die Swissquote-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 394,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 16'552 Punkten liegt. Bei 387,40 CHF markierte die Swissquote-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 388,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 21'254 Swissquote-Aktien umgesetzt.

Am 31.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 400,60 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.02.2024 bei 212,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Swissquote-Aktie ist somit 46,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Swissquote seine Aktionäre 2023 mit 4,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,76 CHF je Aktie ausschütten. Swissquote liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,43 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swissquote 0,43 CHF je Aktie verdient. Swissquote hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38.99 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38.99 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Swissquote im Jahr 2024 19,44 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch