|
03.11.2025 19:13:28
Swiss Market Pares Early Gains, Settles Flat
(RTTNews) - Save for a brief while during the closing minutes, Switzerland's SMI index stayed positive on Monday, but still ended the session with just a slender gain as several stocks pared early gains due to a lack of support at higher levels.
Investors digested data showing Switzerland's consumer price inflation slowed unexpectedly in October after remaining stable in the previous two months.
The SMI, which climbed to 12,310.75 around mid morning, ended the day's session at 12,235.54, up 1.04 points or 0.01%.
Sandoz Group climbed nearly 3.5%. Logitech International, Galderma Group and Richemont gained 1.9 to 2.05%.
Nestle gained 1.1%. Geberit, SGS and Swiss Life Holding climbed 0.4 to 0.7%.
Sika ended down 3.82% after the company lowered its medium-term growth targets and introduced restructuring measures.
Lonza Group lost 2.7%, while VAT Group, Straumann Holding, Alcon, Sonova, Givaudan, Partners Group and Holcim ended lower by 1 to 1.7%.
Data from the Federal Statistical Office said Switzerland's consumer price index rose 0.1% on a yearly basis in October, following a 0.2% increase in September. Meanwhile, economists had expected the inflation to rise to 0.3%.
Prices for food and non-alcoholic beverages were 0.5% less expensive compared to last year, and transportation charges dropped by 1.7%. On the other hand, education costs grew 2.6%, and housing and energy prices were 0.8% higher.
On a monthly basis, consumer prices decreased 0.3% in October after falling 0.2% in September. The expected fall was 0.1%.
Dienstag um 14 Uhr live professionelle Investoren: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen
KI verändert das Investieren: Im Webinar erfährst du, wie datenbasierte Strategien Portfolios smarter machen - mit Systematik, Innovation und menschlichem Feingefühl. Das Webinar wird in englischer Sprache gehalten.Kostenfrei anmelden und dabei sein!
Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?
💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?
Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich wenig bewegt zum Novemberstart -- DAX schliesst im Plus -- Börsen in Fernost zum Handelsende fester
Der heimische Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November kaum verändert, während sich das deutsche Börsenbarometer mit Zuschlägen präsentierte. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.