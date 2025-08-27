Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Stadler Rail-Aktie sackt dennoch ab: Mehr Umsatz und Gewinn
DroneShield-Aktie sackt trotz schwarzer Zahlen und Umsatzsprung ab
Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Swatch-Aktien fester: Händler sehen beruhigende Firmen-Aussagen als Ursache
Elon Musk baut Bitcoin-Imperium: Tesla und SpaceX mit Milliarden-Investments
27.08.2025 14:40:36

Swatch-Aktien fester: Händler sehen beruhigende Firmen-Aussagen als Ursache

Swatch-Aktien fester: Händler sehen beruhigende Firmen-Aussagen als Ursache

Die Aktien von Swatch sind am Mittwoch kräftig angesprungen.

Swatch
158.65 EUR 4.79%
Kaufen Verkaufen
Mehrere Händler verwiesen auf beruhigende Aussagen vom Unternehmen in einem Call zur Lage auf dem US-Markt und dem Umgang mit den Zöllen. Eine offizielle Medienmitteilung von Swatch oder Präsentationsmaterial gab es allerdings nicht.

Die Swatch-Inhaberaktien notieren an der SIX zeitweise 4,99 Prozent höher bei 148,45 Franken. Swatch-Namen klettern 5,34 Prozent auf 30,38 Franken.

Swatch habe versichert, dass der US-Markt sich stark entwickle und die Zölle zu managen seien, so Händler. Die Umsätze seien stark. Insgesamt sähen die Aussagen überzeugend und beruhigend aus, kommentierte ein Börsianer.

Die Swatch-Aktie zählte bislang im Jahresverlauf zu jenen mit einer unterdurchschnittlichen Entwicklung.

BG sieht keine aufschiebende Wirkung für Millionenforderungen im Swatch-Fall

Der zweitinstanzlich verurteilte ehemalige Tissot-Manager und der mitangeklagte französische Geschäftsmann haben vor Bundesgericht vergeblich um aufschiebende Wirkung hinsichtlich der von ihnen zu zahlenden Ersatzforderungen von je über 20 Millionen Franken ersucht. Das Kantonsgericht Neuenburg hat die beiden Männer im März dieses Jahres wegen aktiver und passiver Bestechung zu bedingten Freiheitsstrafen von jeweils 15 Monaten verurteilt. Der frühere Manager der Swatch Group schickte dem französischen Geschäftsmann von 2006 bis 2015 jeweils Informationen, damit dieser seine Preise an die Konkurrenz anpassen konnte.

Neben den bedingten Freiheitsstrafen verhängte das Gericht auch Ersatzforderungen von 23,5 beziehungsweise 24 Millionen Franken gegen die Verurteilten. Diese Forderungen werden während des Beschwerdeverfahrens vor Bundesgericht nicht aufgeschoben, wie das höchste Schweizer Gericht in zwei am Mittwoch publizierten Verfügungen entschieden hat.

Die Gesuche sind laut Gericht nicht ausreichend begründet. Auch die Ehefrau und die beiden Kinder des Ex-Managers hatten als Dritte vergeblich um aufschiebende Wirkung für die Beschlagnahmung von Geldern ersucht, die auf Konten unter ihrem Namen geführt werden. (Verfügungen 6B_571, 580, 581/2025 vom 14.8.2025)

Lausanne (awp/sda)

Bildquelle: Goran Bogicevic / Shutterstock.com,Keystone

