Sunrise Communication b Aktie 139249731 / US8679752035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.02.2026 08:54:36
Sunrise mit leicht weniger Umsatz und mehr Betriebsgewinn
Zürich (awp) - Sunrise hat im vergangenen Jahr leicht weniger umgesetzt, aber operativ etwas mehr verdient. Trotz des leichten Rückgangs hat der zweitgrösste Telekomanbieter der Schweiz seine eigenen Ziele erreicht. Die Aktionäre erhalten nun mehr Dividende.
Der Umsatz sank 2025 um 1,1 Prozent auf 2,98 Milliarden Franken, wie Sunrise am Mittwoch bekannt gab. Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen nach Abzug der Leasingzahlungen (EBITDAaL) stieg um 0,9 Prozent auf 1,01 Milliarden Franken. Die operative Marge blieb mit 33,8 Prozent damit praktisch stabil (VJ 33,9%).
Unter dem Strich konnte Sunrise den Nettoverlust auf 108,5 Millionen Franken reduzieren. Im Vorjahr hatte der Konzern noch ein sattes Minus von 361,9 Millionen Franken ausgewiesen. Der bereinigte Free Cash Flow (FCF) legte dagegen um 4,7 Prozent auf 379,7 Millionen Franken zu.
Mit den Zahlen hat Sunrise die Erwartungen der Finanzgemeinde ausser beim Nettoergebnis erfüllt. Analysten hatten im Schnitt gemäss AWP-Konsens einen Hauch mehr Umsatz, aber deutlich weniger Reinverlust erwartet.
Vom Ergebnis sollen nun auch die Aktionäre profitieren: Die Dividende steigt auf 3,42 Franken pro Klasse-A-Aktie. Im Vorjahr hatte der Konzern noch 3,33 Franken je A-Aktie ausgeschüttet.
Erneute Dividendenerhöhung für 2026 angekündigt
Sunrise will im laufenden Jahr den Umsatz weitgehend stabil halten. Der Betriebsgewinn (EBITDAaL) soll rund 1 Milliarde Franken erreichen.
Gleichzeitig will Sunrise die Investitionen auf unter 15 Prozent des Umsatzes senken. Der bereinigte Free Cash Flow soll 380 bis 400 Millionen Franken erreichen.
Wenn die Ziele erfüllt werden, will Sunrise die Dividende je A-Aktie auf 3,49 Franken erhöhen.
jb/uh
Nachrichten zu Sunrise Communications AG (B) Unsponsored American Shs Shs Repr Sh-B
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Sunrise Communications AG (B) Unsponsored American Shs Shs Repr Sh-B
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!
Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich höher -- DAX im Plus erwartet -- Nikkei zur Wochenmitte fester - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zur Wochenmitte mit Aufschlägen erwartet. Der japanische Aktienmarkt legt am Mittwoch zu.