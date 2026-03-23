Sunrise-Aktie sinkt: Punkteprogramm soll Kunden belohnen

Neu sollen die bisherigen Kunden die besten Angebote erhalten. Dazu lanciert der Telekomanbieter ein Punkteprogramm, das die Treue der Kunden belohnt.

"Ein Angebot wird für die Kunden besser, je länger sie bei uns sind und je mehr Produkte sie von uns beziehen", erklärte Sunrise-Chef André Krause am Montag in einem Communiqué. Zum Start des Programms mit dem Namen "Sunrise Rewards" gebe es einen Willkommensbonus für jeden Abo-Kunden.

Und jeden Monat wird für jeden Franken auf der Rechnung ein Punkt als Treuewährung gutgeschrieben, wie Sunrise weiter bekannt gab. Diese Punkte können die Kunden beispielsweise für günstigere Preise für Smartphones oder andere Geräte wie etwa Smartwatches oder Tablets nutzen.

Einlösbar seien die Punkte auch für Angebote wie einen Premium-Service, exklusive Events, Streamingdienste oder Einkaufsgutscheine. Je mehr Punkte ein Kunde hat, desto grösser ist die Auswahl.

Strategische Wende

Damit vollziehe Sunrise eine strategische Wende, erklärte Konzernchef Krause. Bisher haben die Telekomanbieter sich mit immer günstigeren Angeboten gegenseitig die Kunden abgejagt. Dadurch erhielten immer die Neukunden die besten Konditionen, während die langjährigen Bestandskunden mit ihrem bisherigen Abo durch die stetigen Preissenkungen im Verlauf der Zeit immer schlechter dastanden. Das sei eigentlich gerade das Gegenteil von dem, was die Kunden erwarten würden, sagte der Sunrise-Chef.

"Mit dem Neukundengeschäft ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen, wird immer schwieriger." Im Premiumsegment, wo die Hauptmarke Sunrise angesiedelt sei, verliere das Preisargument wegen der stetigen Senkungen zusehends seine Wirkung. Das ständige Wechseln im Mobilfunkmarkt werde immer uninteressanter.

Die Sunrise-Aktie notiert via SIX zeitweise 2,58 Prozent schwächer bei 44,50 Franken.

jb/hr

Zürich (awp)