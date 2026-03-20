Sunrise Communications-Aktie tiefer: Moody's erhöht CFR-Rating

Auch die Ratings für die Wahrscheinlichkeit eines Kreditausfalls sowie weitere Ratings für Finanzinstrumente der Firma wurden von Moody's in selben Ausmass erhöht. Der Ausblick für die verschiedenen Ratings lautet neu "stabil" nach zuvor "positiv".

Die Ratinganpassungen widerspiegelten die Erfolge der finanziellen Strategie seit dem Börsengang im Jahr 2024, teilte Moody's am Freitagnachmittag mit. Der Verschuldungsgrad von Sunrise dürfte sich in den kommenden 12 bis 18 Monaten entsprechend verringern. Der Telekomanbieter verfügt demnach über eine gute Liquidität und einen soliden freien Cashflow.

Im SIX-Handel verlor die Sunrise Communications-Aktie letztlich 1,08 Prozent auf 45,68 CHF.

cf/ls

London (awp)