Sunrise Communication b Aktie 139249731 / US8679752035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Tausch
|
15.12.2025 09:43:36
Sunrise-Aktie gewinnt: Klasse-B-ADS-Programm läuft Anfang 2026 aus
Sunrise wird sein Klasse-B-ADS-Programm zum 30. Januar 2026 beenden.
Klasse B-Aktien, die den Klasse B ADSs zugrunde liegen und nach Beendigung des Programms bei der Depotbank verbleiben, werden einer Mitteilung vom Montag zufolge in Klasse A-Aktien umgetauscht und von der Depotbank verkauft. Der Erlös aus dem Verkauf werde dann anteilig an die entsprechenden ehemaligen Inhaber der Klasse B ADS verteilt. Bis zum Ende des Programms können Inhaber von Klasse B ADS die Aktien noch umtauschen.
Bereits zum 13. November war das Klasse-A-ADS-Programm von Sunrise ausgelaufen. Dabei seien 93,1 Prozent der Klasse A ADSs gegen Sunrise-Klasse-A-Aktien, die an der Schweizer Börse SIX kotiert sind, umgetauscht worden.
Die Sunrise-Aktie bewegt sich im Schweizer Handel zeitweise 0,34 Prozent höher bei 41,30 Franken.
cg/hr
Zürich (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Sunrise Communications AG (B) Unsponsored American Shs Shs Repr Sh-B
|Keine Nachrichten verfügbar.