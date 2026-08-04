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04.08.2026 13:41:32

Sunoco LP Q2 Income Rises

Sunoco LP Partnership Units
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(RTTNews) - Sunoco LP (SUN) announced a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings came in at $205 million, or $0.94 per share. This compares with $86 million, or $0.33 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 164.5% to $14.259 billion from $5.390 billion last year.

Sunoco LP earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $205 Mln. vs. $86 Mln. last year. -EPS: $0.94 vs. $0.33 last year. -Revenue: $14.259 Bln vs. $5.390 Bln last year.

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