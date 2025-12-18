Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
18.12.2025 20:27:13

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Anleger greifen bei Strategy (ex MicroStrategy) am Abend zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Zuletzt wies die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 161,12 USD nach oben.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Strategy (ex MicroStrategy)-Papiere um 20:26 Uhr 0,5 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 23'022 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 169,50 USD. Bei 167,73 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'726'985 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 457,22 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 183,78 Prozent. Am 02.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 155,61 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,42 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 30.10.2025 äusserte sich Strategy (ex MicroStrategy) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 8,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,72 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,87 Prozent auf 128.69 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 116.07 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Strategy (ex MicroStrategy) einen Gewinn von 27,44 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Strategy

