Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Austausch nötig
|
12.02.2026 11:10:00
Stellantis-Aktie in Grün: Stellantis reagiert in den USA auf Probleme mit Airbags
Stellantis hat in den USA eine Warnung für Fahrzeuge mit defekten Airbags herausgegeben.
In den USA wurden bereits mehr als 67 Millionen Takata-Airbags zurückgerufen. Die Airbags sind teilweise schon bei leichten Unfällen explodiert, und haben nach Angaben der NHTSA 400 Menschen verletzt und 28 getötet. In Stellantis-Fahrzeugen wurden bereits mehr als 6,6 Millionen Airbag-Gasgeneratoren ausgetauscht.
Die Stellantis-Aktie zeigt sich am Donnerstag an der EURONEXT in Paris zeitweise um 2,63 Prozent fester bei 6,587 Euro.
Von Katherine Hamilton
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis macht am Donnerstagvormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Nachmittag kaum bewegt (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Gute Stimmung in Paris: So performt der CAC 40 nachmittags (finanzen.ch)
|
11.02.26