Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’560 0.1%  SPI 18’728 0.2%  Dow 50’121 -0.1%  DAX 25’192 1.4%  Euro 0.9129 -0.3%  EStoxx50 6’075 0.7%  Gold 5’065 -0.4%  Bitcoin 51’889 0.5%  Dollar 0.7685 -0.4%  Öl 69.2 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Swisscom-Aktie gibt nach: Gewinn schrumpft wegen Eingliederung von Vodafone Italia
Birkenstock-Aktie dennoch leichter: Gewinn und Umsatz steigen deutlich
Siemens Healthineers-Aktie im Plus: Spinoff möglicherweise erst 2027
Fraport-Aktie kaum verändert: Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt ziehen im Januar an
Stellantis-Aktie in Grün: Stellantis reagiert in den USA auf Probleme mit Airbags
Suche...
Plus500 Depot

Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Austausch nötig 12.02.2026 11:10:00

Stellantis-Aktie in Grün: Stellantis reagiert in den USA auf Probleme mit Airbags

Stellantis-Aktie in Grün: Stellantis reagiert in den USA auf Probleme mit Airbags

Stellantis hat in den USA eine Warnung für Fahrzeuge mit defekten Airbags herausgegeben.

Stellantis
6.02 CHF 2.43%
Kaufen Verkaufen
Diese Warnung gilt für Fahrzeuge der Marken Chrysler, Dodge, Jeep und Ram mit nicht reparierten Takata-Airbags, wie die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA mitteilte. Davon betroffen sind in den USA etwa 225.000 Fahrzeuge. Diese Fahrzeuge sollten nicht mehr gefahren werden, bis die Reparatur abgeschlossen und der defekte Airbag ersetzt worden ist, so die NHTSA.

In den USA wurden bereits mehr als 67 Millionen Takata-Airbags zurückgerufen. Die Airbags sind teilweise schon bei leichten Unfällen explodiert, und haben nach Angaben der NHTSA 400 Menschen verletzt und 28 getötet. In Stellantis-Fahrzeugen wurden bereits mehr als 6,6 Millionen Airbag-Gasgeneratoren ausgetauscht.

Die Stellantis-Aktie zeigt sich am Donnerstag an der EURONEXT in Paris zeitweise um 2,63 Prozent fester bei 6,587 Euro.

Von Katherine Hamilton

DOW JONES

Weitere Links:

Stellantis-Aktie unter Druck: Analysten bewerten den Milliardenverlust neu
Aktien von VW und Stellantis schwächer: `Made in Europe`-Strategie für E-Autos gefordert
Stellantis-Aktie -27 Prozent: US-Elektroauto-Kehrtwende verursacht rote Zahlen

Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?