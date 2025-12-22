Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kursentwicklung 22.12.2025 22:33:57

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite steigt schlussendlich

Schlussendlich wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ Composite kletterte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0.52 Prozent auf 23’428.83 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.613 Prozent auf 23’450.53 Punkte an der Kurstafel, nach 23’307.62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23’476.50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23’362.93 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22’273.08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22’788.98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19’572.60 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 21.51 Prozent nach oben. 24’019.99 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14’784.03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Comtech Telecommunications (+ 16.12 Prozent auf 3.89 USD), Nissan Motor (+ 5.42 Prozent auf 2.63 USD), BlackBerry (+ 4.77 Prozent auf 3.95 USD), Amtech Systems (+ 4.59 Prozent auf 12.76 USD) und Exelixis (+ 4.27 Prozent auf 46.19 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Americas Car-Mart (-6.69 Prozent auf 25.12 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-5.56 Prozent auf 3.91 USD), Infosys (-5.24 Prozent auf 19.16 USD), Ceragon Networks (-4.21 Prozent auf 2.05 USD) und Park-Ohio (-4.17 Prozent auf 21.61 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 33’837’074 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.751 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

2025 präsentiert die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 14.03 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

