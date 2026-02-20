Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ Composite-Performance im Fokus 20.02.2026 22:34:11

Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel in der Gewinnzone

Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel in der Gewinnzone

Das machte das Börsenbarometer in New York am Freitag zum Handelsschluss.

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0.90 Prozent fester bei 22’886.07 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.619 Prozent auf 22’542.28 Punkte an der Kurstafel, nach 22’682.73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22’539.05 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22’948.87 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 2.19 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 20.01.2026, bei 22’954.32 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22’078.05 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.02.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19’962.36 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 1.50 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23’988.26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’256.76 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 24.65 Prozent auf 29.68 USD), TTM Technologies (+ 7.51 Prozent auf 107.93 USD), Taylor Devices (+ 6.70 Prozent auf 89.95 USD), Microvision (+ 5.93 Prozent auf 0.85 USD) und Nice Systems (+ 5.50 Prozent auf 117.69 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Cogent Communications (-29.36 Prozent auf 18.59 USD), Akamai (-14.07 Prozent auf 94.17 USD), Universal Display (-11.14 Prozent auf 104.07 USD), Nissan Motor (-6.22 Prozent auf 2.87 USD) und Cerus (-5.86 Prozent auf 2.41 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 47’555’531 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.885 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.99 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

