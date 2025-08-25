Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index-Performance im Fokus 25.08.2025 20:04:12

Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag stärker

Derzeit agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Im NASDAQ Composite geht es im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.18 Prozent aufwärts auf 21’535.63 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.140 Prozent auf 21’466.47 Punkte an der Kurstafel, nach 21’496.53 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21’400.08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 21’572.18 Einheiten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 25.07.2025, bei 21’108.32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 18’737.21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 17’877.79 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 11.69 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21’803.75 Punkten. Bei 14’784.03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Century Casinos (+ 11.40 Prozent auf 2.79 USD), Bassett Furniture Industries (+ 9.72 Prozent auf 17.72 USD), Harvard Bioscience (+ 4.54 Prozent auf 0.51 USD), OraSure Technologies (+ 4.00 Prozent auf 3.12 USD) und Deckers Outdoor (+ 3.17 Prozent auf 112.56 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Nissan Motor (-7.46 Prozent auf 2.11 USD), DexCom (-6.08 Prozent auf 77.26 USD), Richardson Electronics (-5.38 Prozent auf 9.49 USD), Grupo Financiero Galicia (-4.79 Prozent auf 43.10 USD) und Sangamo Therapeutics (-4.30 Prozent auf 0.56 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 18’033’163 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.707 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

