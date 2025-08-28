Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 notiert im Plus

Am Donnerstag klettert der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0.58 Prozent auf 23’701.43 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.151 Prozent auf 23’601.35 Punkte an der Kurstafel, nach 23’565.85 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 23’514.70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23’709.57 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 1.05 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 23’356.27 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2025, stand der NASDAQ 100 bei 21’318.17 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19’350.78 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 13.00 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’969.27 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Datadog A (+ 6.51 Prozent auf 140.31 USD), AppLovin A (+ 5.02 Prozent auf 486.16 USD), CrowdStrike (+ 4.31 Prozent auf 440.83 USD), Micron Technology (+ 3.53 Prozent auf 121.91 USD) und Zscaler (+ 3.42 Prozent auf 282.41 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Old Dominion Freight Line (-3.19 Prozent auf 148.91 USD), Cintas (-2.64 Prozent auf 207.58 USD), Charter A (-2.15 Prozent auf 263.37 USD), Biogen (-2.06 Prozent auf 133.55 USD) und DexCom (-2.03 Prozent auf 74.83 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 38’769’008 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.809 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Charter A-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.74 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch