Stabiler Handel in Wien: ATX beendet den Dienstagshandel kaum bewegt

Am Dienstag schloss der ATX den Handel nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 4’682.31 Punkten ab. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 137.311 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4’681.98 Zählern und damit 0.003 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4’682.14 Punkte).

Der ATX verzeichnete bei 4’684.66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 4’656.57 Einheiten.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4’654.25 Punkten gehandelt. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 28.07.2025, den Wert von 4’558.93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3’604.55 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 28.04 Prozent zu Buche. Bei 4’857.40 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’481.22 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell UNIQA Insurance (+ 1.09 Prozent auf 12.98 EUR), Erste Group Bank (+ 0.78 Prozent auf 84.15 EUR), OMV (+ 0.70 Prozent auf 46.14 EUR), voestalpine (+ 0.70 Prozent auf 31.82 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0.52 Prozent auf 28.85 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-1.91 Prozent auf 30.80 EUR), PORR (-1.73 Prozent auf 28.45 EUR), Wienerberger (-1.57 Prozent auf 26.36 EUR), CA Immobilien (-1.29 Prozent auf 24.54 EUR) und Vienna Insurance (-1.10 Prozent auf 44.85 EUR) unter Druck.

Diese ATX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 254’706 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 32.409 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.56 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch