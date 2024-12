SoundHound-Aktie zweistellig im Plus: Wie Wedbush das NVIDIA-Investment einstuft

• SoundHound mit hartem Wettbewerb konfrontiert• Wedbush-Analyst hebt dennoch Kursziel an• SoundHound dürfte wohl Marktanteile erobern

Die fortschrittliche Sprach-KI von SoundHound ermöglicht es, natürliche Sprache zu verstehen und darauf zu reagieren. Doch obwohl dies vielversprechende Möglichkeiten bietet, steht das Unternehmen, das seine Technologie bei der Erfassung von Essensbestellungen in Restaurants oder bei seinem Sprachassistenten für Fahrzeuge einsetzt, vor grossen Herausforderungen. Denn der Wettbewerb bei der Sprach-KI ist hart. So haben Tech-Giganten wie Google, Amazon und Apple dank ihrer riesigen Ressourcen und bereits bestehenden Plattformen eine starke Ausgangsposition.

Analyst ist optimistisch für SoundHound-Aktie

Dennoch hebt Wedbush-Analyst Dan Ives den Daumen für das KI-Unternehmen, an dem Anlegerliebling NVIDIA seit dem vierten Quartal 2023 beteiligt ist. Er bekräftigte am Montag sein Outperform-Rating für die SoundHound-Aktie und hob darüber hinaus sein Kursziel von ursprünglich 10 auf nun 22 US-Dollar an.

Dies hängt auch damit zusammen, dass der NASDAQ-Titel im bisherigen Jahresverlauf 2024 einen massiven Anstieg um sagenhafte 829 Prozent erlebt hat. Den Montagshandel beendete die SoundHound-Aktie 16,44 Prozent stärker bei 19,69 US-Dollar, doch geht es nun zeitweise wieder etwas abwärts und zwar um 3,42 Prozent auf 19,02 US-Dollar.

Dan Ives ist optimistisch, dass SoundHounds KI-Sprachtechnologie den Aktienkurs auch im neuen Jahr weiter nach oben tragen wird: "SOUN beginnt gerade erst damit, Nutzen aus seinen Wachstumsinitiativen zu ziehen, da die Nachfrage nach KI in Unternehmen gerade erst startet", schrieb Ives in einer Research Note. "SoundHound ist ein unterschätztes Pure-Play-KI-Unternehmen, das mit grossen Schritten Anteile in der gesamten Branche erobert", so Ives weiter.

Redaktion finanzen.ch