Trump sorgt für Verunsicherung: Nikkei 225 fester - Kleine Abgaben in China

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt begrüsste die neue Handelswoche etwas leichter.

Der SMI verlor zum Start leicht. Im weiteren Verlauf waren zunächst weiterhin Verluste zu sehen, bevor er wieder um die Nulllinie pendelte. Letztlich beendete er den Handelstag 0,45 Prozent tiefer bei 12'090,87 Stellen.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI starteten kaum verändert und bewegten sich auch im Verlauf nahe ihrer Schlusskurse vom Freitag. Sie notierten letztlich 0,35 Prozent im Minus bei 16'710,25 Punkten bzw. 0,15 Prozent leichter bei 1'975,72 Zählern.

Angesichts einer erneuten Zuspitzung im Nahost-Konflikt werden am Dienstag zum Start kleinere Abgaben erwartet. US-Präsident Donald Trump hat die Bewohner Teherans zum Verlassen der Stadt aufgerufen. Das löst neue Befürchtungen über eine Ausweitung des Konflikts aus, möglicherweise mit Beteiligung der USA. Dass Trump wegen des Kriegs zwischen Israel und dem Iran den G7-Gipfel in Kanada vorzeitig verlassen habe, sei schwer zu deuten, heisst es bei QC Partners. "Im besten Fall will sich der US-Präsident einer diplomatischen Lösung widmen und unmittelbar in Gespräche mit den Kriegsparteien eintreten. Solange aber nicht klar ist, was der US-Präsident plant, ist die Unsicherheit hoch. Entsprechend skeptisch reagieren die Börsen deshalb auf die vorzeitige Abreise", heisst es. Grössere Verluste zeichnen sich zumindest bislang aber nicht ab. Die Ölpreise haben auf die Trump-Äusserungen zwar mit Aufschlägen reagiert, in der Zwischenzeit sind sie von den Tageshochs aber wieder deutlich zurückgekommen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt fuhr zum Start der neuen Woche Gewinne ein.

Der DAX war höher in den Handel eingestiegen und verteidigte die Gewinnzone im Verlauf weiter. Er beendete den Handel 0,78 Prozent im Plus bei 23'699,12 Punkten.

Der DAX dürfte seine Gewinne vom Wochenauftakt am Dienstag wieder abgeben.Am Vortag hatten nachlassende Sorgen um den Nahost-Krieg die Börsen noch steigen lassen, doch nun ist es wieder US-Präsident Donald Trump, der die Unsicherheit erhöht.

Trump hatte den G7-Gipfel in Kanada völlig überraschend vorzeitig verlassen und das mit der Lage im Nahen Osten begründet. Der zweite Tag des Treffens der Staats- und Regierungschefs wirtschaftsstarker westlicher Demokratien in den Rocky Mountains findet nun ohne ihn statt. Mehr als ein knappes Statement mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner wird dort am Ende nicht herauskommen. Die genauen Umstände seiner Entscheidung blieben zunächst im Dunkeln.

"Präsident Trump wird heute Abend nach Washington zurückkehren, um sich um viele wichtige Angelegenheiten zu kümmern", hatte seine Sprecherin Karoline Leavitt am Montagabend (Ortszeit) mitgeteilt. Damit könnte Trump ein Signal gesendet haben, wesentlichen Entscheidungen zum Fortgang im Nahen Osten alleine zu treffen. Anleger stellen sich die Frage, ob die USA militärisch in den Konflikt einzugreifen. Momentan deutet aber noch viel auf eine Verhandlungslösung hin.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Montag mit Aufschlägen.

Der Dow Jones gewann 0,75 Prozent und schloss bei 42'515,58 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte unterdessen 1,52 Prozent zu und ging bei 19'701,21 Zählern in den Feierabend-.

Zum Wochenauftakt haben sich die Börsen in den USA nach deutlichen Verlusten am Freitag erholt. Zwar bereite der zwischen Israel und Iran entbrannte Krieg Sorgen und die Nervosität sei gross, doch derzeit habe die Hoffnung die Oberhand, hiess es von Marktbeobachtern. Die Strasse von Hormus, eine wichtige Schifffahrtsroute für Öltransporte, sei noch offen, und zugleich hielten sich die USA, die in der Region Militärstützpunkte mit Zehntausenden Soldaten haben, aus den Kriegshandlungen heraus.

"Der Ölmarkt, stets ein Barometer geopolitischer Ängste, glaubt noch nicht an das vollständige Armageddon-Szenario", sagte Stephen Innes von SPI Asset Management unter Verweis auf einen moderaten Ölpreisanstieg. Das dürfte sich aber ändern, sollte sich die kriegerische Auseinandersetzung zwischen Israel und Iran länger hinziehen und noch mehr eskalieren. Dann könnte das den Ölpreis rasch über die 80-Dollar-Marke treiben. "120 Dollar und mehr wären wieder auf dem Radar, wenn die Tanker nicht mehr frei verkehren könnten."

ASIEN

Die wichtigstem Börsen Asiens können sich am Dienstag nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 6:55 Uhr unserer Zeit um 0,48 Prozent auf 38'496 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen um 0,19 Prozent auf 3'382 Zähler nach.

In Hongkong verliert der Hang Seng unterdessen 0,13 Prozent auf 24'029 Einheiten.

An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag in relativ engen Grenzen uneinheitlich zu. Nachdem es dort bereits am Montag zu einer Erholungsbewegung nach den Einbussen am Freitag gekommen war, sorgen die Kursgewinne der Wall Street vom Montag zunächst für keine kräftigeren Impulse mehr. Damit auch nicht die Nachricht, wonach Iran Verhandlungsbereitschaft in Sachen Waffenstillstand und Atomverhandlungen signalisiert haben soll. Dazu dürfte sich auch etwas Zurückhaltung breitmachen mit Blick auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch.

In Japan hat die Notenbank bereits getagt und wie angesichts der Handelsunsicherheiten erwartet den Leitzins unverändert gelassen. Dass sie ausserdem beschlossen hat, das Tempo des Rückgangs ihrer Anleihekäufe nach April 2026 zu verlangsamen, kommt laut Händlern nach dem jüngsten Anstieg der Renditen japanischer Staatsanleihen ebenso nicht überraschend.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires