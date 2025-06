Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag im Aufwind

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.30 Prozent fester bei 42’995.80 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 16.983 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.300 Prozent leichter bei 42’738.27 Punkten in den Mittwochshandel, nach 42’866.87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 42’801.62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 43’115.69 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0.490 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Stand von 41’249.38 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 41’433.48 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 11.06.2024, bei 38’747.42 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 1.42 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Punkten verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Goldman Sachs (+ 2.29 Prozent auf 628.93 USD), UnitedHealth (+ 2.00 Prozent auf 309.87 USD), 3M (+ 1.90 Prozent auf 147.82 USD), IBM (+ 1.71 Prozent auf 280.95 USD) und Caterpillar (+ 1.42 Prozent auf 363.65 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Home Depot (-1.41 Prozent auf 317.20 EUR), Cisco (-1.40 Prozent auf 64.24 USD), Walmart (-1.25 Prozent auf 96.10 USD), Apple (-1.23 Prozent auf 200.17 USD) und Amazon (-1.22 Prozent auf 214.95 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 18’662’239 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.078 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9.14 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.20 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

