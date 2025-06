Zinsentscheidungen im Blick: SMI schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch etwas leichter.

So eröffnete der SMI 0,26 Prozent leichter bei 11’976,18 Punkten und steht auch anschliessend leicht im Minus.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI weisen zeitweise rote Vorzeichen aus.

Die kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten hielten die Börsen weltweit fest im Griff. Zudem steht am Abend in den USA die Zinsentscheidung der US-Notenbank an - auch ein Grund für Vorsicht. Am Vortag wurde insbesondere die vorzeitige Abreise von Donald Trump vom G7-Gipfel als beunruhigendes Zeichen gewertet. Sollten die USA in den Krieg zwischen dem Iran und Israel eingreifen, wäre eine ganz neue Eskalationsstufe erreicht.

Händler zeigen sich zunehmend besorgt. Es scheine, dass Israel und seine Verbündeten nicht mehr nur daran interessiert seien, das Militär und das Atomprogramm zu schwächen, sondern das aktuelle Regime im Iran zu beenden. "Und mit einer möglichen Eskalation im Nahen Osten vor der ohnehin schon düsteren Makro-Kulisse wird es für die Notenbanker nicht einfacher", sagte ein Börsianer. Besonders falls die Prognosen der Fed-Mitglieder (Dot Plots) nur noch eine Zinssenkung für 2025 andeuteten, wäre das eine klare Kampfansage an die US-Regierung.

Von der SNB gilt hingegen am Donnerstag eine Senkung des Leitzinses auf dann Null Prozent als gesetzt. Die grosse Frage ist, ob sie schon jetzt oder im Herbst wieder Negativzinsen einführen wird.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Mittwoch zurück.

So startete der DAX kaum verändert (-0,03 Prozent) bei 23.426,97 Punkten und tendiert auch im weiteren Handelsverlauf seitwärts.

"Die Welt hält den Atem an", fasste Stephen Innes von SPI Asset Management die aktuelle Lage in Nahost zusammen. Es werde nicht mehr länger hinter verschlossenen Türen geflüstert, vielmehr sei die Situation zu einem Showdown eskaliert, und "der nächste Schritt gehört Washington".

An den Iran gerichtet, forderte US-Präsident Donald Trump inzwischen die "bedingungslose Kapitulation". Zudem schrieb er auf der Plattform Truth Social: "Wir haben jetzt die vollständige und totale Kontrolle über den Himmel über dem Iran", ohne zu erklären, wen er mit "wir" meinte, nachdem Israel zuvor von einer "vollen Luftüberlegenheit im Himmel über Teheran" gesprochen hatte. Obendrein drohte er indirekt Irans oberstem Führer Ajatollah Ali Chamenei mit den Worten, man wisse, wo er sich versteckt halte, werde ihn aber vorerst nicht töten.

Abseits vom Kriegsschauplatz wird an diesem Abend nach dem Börsenschluss der Fokus in Richtung US-Geldpolitik gehen. Erwartet wird, dass die Notenbank Fed den Leitzins unverändert zwischen 4,25 bis 4,50 Prozent belässt, weshalb vor allem der wirtschafts- und geldpolitische Ausblick beachtet werden dürfte.

Bundeskanzler Friedrich Merz erwartet zudem bis zum 9. Juli einen Handelsdeal mit den USA - allerdings nicht für alle Bereiche. Ob die Automobilindustrie dabei sein wird, ist noch unklar.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten im Handel am Dienstag moderate Abschläge.

Der Dow Jones ging 0,70 Prozent tiefer bei 42'215,80 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite sackte daneben um 0,91 Prozent auf 19'521,09 Punkte ab.

Die sich zuspitzende Lage in Nahost belastete am Dienstag die US-Börsen. Dass US-Präsident Donald Trump den G7-Gipfel wegen des Kriegs zwischen Israel und Iran vorzeitig verlassen und zur Flucht aus der iranischen Hauptstadt aufgerufen hat, sorgt für Nervosität. Da Aktien mit höheren Risiken verbunden sind als Anlageklassen wie Staatsanleihen, Gold oder Währungen, setzte die übliche Rotation ein.

"Solange nicht klar ist, was der US-Präsident plant, ist die Unsicherheit hoch", kommentierte Portfoliomananger Thomas Altmann von QC Partners. Entsprechend skeptisch reagierten deshalb die Börsen weltweit auf seine vorzeitige Abreise. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets erklärte angesichts der weiter unübersichtlichen Situation, dass "von Verhandlungen bis hin zu einem Eingreifen der USA in den Konflikt alles möglich" sei, weshalb die Erholung an den Börsen vorerst beendet sein dürfte.

ASIEN

Die wichtigstem Börsen Asiens schlagen am Mittwoch unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem Gewinn von 0,90 Prozent bei 38'885,15 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite aktuell (09:17 Uhr) 0,04 Prozent auf 3'388,81 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng hingegen 1,23 Prozent auf 23'685,03 Einheiten ab.

Negative Vorgaben kommen von der Wall Street. Die Lage in Nahost spitzt sich zu, so hat US-Präsident Trump den Iran zur Kapitulation aufgerufen und schliesst offenbar ein Eingreifen der USA nicht aus.

